Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Kevin De Bruyne zal binnenkort weer het gras van het Etihad Stadium betreden. De Rode Duivel zal het opnemen tegen zijn voormalige team, Manchester City, in de Champions League.

Donderdag vond de loting plaats voor de competitiefase van de Champions League. De 36 teams die meedoen kennen nu hun acht tegenstanders. Maar welke zijn de mooiste affiches op papier? Er zal onder andere een Liverpool - Real Madrid, een Arsenal - Bayern, een FC Barcelona - PSG bij zijn, maar voor de fans Kevin De Bruyne is vooral Manchester City - Napoli interessant.

Kevin De Bruyne terug bij in het Etihad Stadium

De Belgische spelmaker zal terugkeren naar het Etihad Stadium, dat hij onlangs verliet om naar Italië te vertrekken. Deze wedstrijd, waarvan de datum nog niet bekend is, belooft al speciaal te worden. De aanvallende middenvelder speelde bij het team uit Manchester van 2015 tot 2025 en werd daar een ware clublegende, dat hoeven we u niet te vertellen.

KDB zal ook een van zijn andere voormalige clubs weerzien, waar hij echter minder sporen heeft nagelaten. Inderdaad, de Napolitanen zullen thuis spelen tegen Chelsea. De andere teams waar de Belg en zijn teamgenoten tegen spelen zijn: Frankfurt (thuis), Benfica (uit), Sporting (thuis), PSV (uit), Qarabag (thuis) en Kopenhagen (uit).

City verwelkomt binnenkort legende De Bruyne

Hugo Viana, Director of Football bij City, onthield bij TNT Sports toch vooral dat zijn club Napoli lootte. "Het wordt heel positief om onze legende, Kevin De Bruyne, thuis te verwelkomen. Het wordt mooi om hem terug te zien. Pep Guardiola en al zijn collega's zijn blij om hem terug te ontmoeten. Ik ben zeker dat de fans en de bestuursleden er ook tevreden mee zijn."

Returning to the Etihad in the @ChampionsLeague 👑🥹 pic.twitter.com/pTBmusfPQe — Manchester City (@ManCity) August 28, 2025

Het social media-account van Manchester City lijkt nu al aan te geven dat het een emotionele ervaring wordt om 'King Kev' weer op het veld te zien stappen in het Etihad. Wie weet haalt hij tussen de lijnen dan wel zijn gram als Napoli-speler.