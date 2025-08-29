Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"
Word fan van Napoli! 268

Kevin De Bruyne zal binnenkort weer het gras van het Etihad Stadium betreden. De Rode Duivel zal het opnemen tegen zijn voormalige team, Manchester City, in de Champions League.

Donderdag vond de loting plaats voor de competitiefase van de Champions League. De 36 teams die meedoen kennen nu hun acht tegenstanders. Maar welke zijn de mooiste affiches op papier? Er zal onder andere een Liverpool - Real Madrid, een Arsenal - Bayern, een FC Barcelona - PSG bij zijn, maar voor de fans Kevin De Bruyne is vooral Manchester City - Napoli interessant.

Kevin De Bruyne terug bij in het Etihad Stadium

De Belgische spelmaker zal terugkeren naar het Etihad Stadium, dat hij onlangs verliet om naar Italië te vertrekken. Deze wedstrijd, waarvan de datum nog niet bekend is, belooft al speciaal te worden. De aanvallende middenvelder speelde bij het team uit Manchester van 2015 tot 2025 en werd daar een ware clublegende, dat hoeven we u niet te vertellen.

KDB zal ook een van zijn andere voormalige clubs weerzien, waar hij echter minder sporen heeft nagelaten. Inderdaad, de Napolitanen zullen thuis spelen tegen Chelsea. De andere teams waar de Belg en zijn teamgenoten tegen spelen zijn: Frankfurt (thuis), Benfica (uit), Sporting (thuis), PSV (uit), Qarabag (thuis) en Kopenhagen (uit).

City verwelkomt binnenkort legende De Bruyne

Hugo Viana, Director of Football bij City, onthield bij TNT Sports toch vooral dat zijn club Napoli lootte. "Het wordt heel positief om onze legende, Kevin De Bruyne, thuis te verwelkomen. Het wordt mooi om hem terug te zien. Pep Guardiola en al zijn collega's zijn blij om hem terug te ontmoeten. Ik ben zeker dat de fans en de bestuursleden er ook tevreden mee zijn."

Het social media-account van Manchester City lijkt nu al aan te geven dat het een emotionele ervaring wordt om 'King Kev' weer op het veld te zien stappen in het Etihad. Wie weet haalt hij tussen de lijnen dan wel zijn gram als Napoli-speler. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
1
Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Dolberg

07:20
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
5
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
3
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
4
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
8
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
2
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
4
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
8
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
3
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
2
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
44
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
7
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
9
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
16
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 2
Cremonese Cremonese 18:30 Sassuolo Sassuolo
Lecce Lecce 20:45 AC Milan AC Milan
Parma Parma 30/08 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 30/08 Como Como
Napoli Napoli 30/08 Cagliari Cagliari
Pisa Pisa 30/08 AS Roma AS Roma
Genoa Genoa 31/08 Juventus Juventus
Torino Torino 31/08 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 31/08 Udinese Udinese
Lazio Lazio 31/08 Hellas Verona Hellas Verona

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" YoniVL YoniVL over Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde Canard-i Canard-i over Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg Swakke25 Swakke25 over Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen TRIKKE TRIKKE over Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken" trivece trivece over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' Obiku Obiku over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Wesl Wesl over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out My-T Vekkie My-T Vekkie over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved