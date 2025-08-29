SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

Na drie speeldagen in de Challenger Pro League is SK Beveren nog ongeslagen. Sterker zelfs, het won drie keer en is gedeeld leider, samen met KV Kortrijk. Bovendien kregen de Oost-Vlamingen nog geen enkel doelpunt tegen.

Achtereenvolgens Lierse, Jong Genk en RWDM Brussels hebben het geprobeerd maar zijn er niet in geslaagd. Beveren heeft hen alle drie opzij geschoven en voert met negen op negen het Challenger Pro League-klassement aan, samen met KV Kortrijk.

Niet alleen de individuele klasse voorin wist al het verschil te maken. Ook defensief staat Beveren als een huis. En dat mag u vrij letterlijk nemen. De Oost-Vlamingen hebben nog geen enkel tegendoelpunt moeten incasseren.

(Een) Reus tussen de palen

Dat is mede te danken aan het Nederlandse sluitstuk Beau Reus. De 23-jarige doelman van 1m98 begint aan zijn vierde seizoen in Oost-Vlaanderen en is al enkele jaren één van de beste doelmannen van onze tweede afdeling.

Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien clean sheets in dertig competitiewedstrijden. Enkel Bill Lathouwers van RWDM deed beter met vijftien stuks. "Ik ben hier een betere doelman geworden", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Met een vierde clean sheet op rij zou hij zijn beste reeks van vorig seizoen meteen evenaren. Dan moet hij wel zijn netten schoon houden tegen Jong Gent, een team dat al vijf keer wist te scoren en met vier op negen zeker niet onaardig aan het seizoen is begonnen.