Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

OH Leuven kende een moeilijke start van het seizoen, vooral door een gebrek aan defensieve stabiliteit. Met de komst van Noë Dussenne lijkt daar stilaan verandering in te komen. Vorige week leverde zijn basisplaats meteen drie punten op tegen Dender.

“OH Leuven is voor mij geen stap achteruit", stelt de ervaren verdediger in Het Nieuwsblad. Dussenne verruilde Lausanne Sport, dat zich intussen plaatste voor de Conference League, voor een terugkeer naar België. “We waren in Zwitserland vooral voor onze kinderen", vertelt hij. “Toen David Hubert me een bericht stuurde met de vraag of ik wilde terugkeren, zijn mijn vrouw en ik gaan nadenken. Dit voelde als de juiste keuze.”

De verdediger, die in het verleden ook voor Standard, Gent en Cercle speelde, kreeg een duidelijk plan voorgeschoteld door OHL. “Ze misten iemand met een sterke persoonlijkheid in de kleedkamer. Een leider die de groep kan sturen en motiveren. Dat sprak me meteen aan", zegt Dussenne.



Ploegen moeten schrik krijgen

Dat hij de nieuwe coach nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Moeskroen, maakt weinig uit, benadrukt hij. “Hij is nu de baas. Als ik slecht speel, zal hij me op de bank zetten. Onze relatie uit het verleden verandert daar niets aan.”

Sportief ziet Dussenne zijn keuze niet als een stap terug. “OHL staat niet waar het zou moeten staan, als je kijkt naar de infrastructuur en hoe er gewerkt wordt. We moeten een hecht team worden en een sfeer creëren waardoor ploegen schrik krijgen om hier te komen spelen.”

Voorlopig wil hij geen harde ambities uitspreken. “We moeten vooral zo ver mogelijk geraken", besluit Dussenne. “Er zijn grote clubs in het kampioenschap, maar niemand is onoverwinnelijk. De kwaliteiten zijn er, nu moeten we het als groep laten zien.”