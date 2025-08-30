Olivier Renard zal op de komende dagen afgerekend worden: sportief directeur Anderlecht heeft véél werk

Olivier Renard staat voor een cruciaal paar dagen bij Anderlecht. Met nog maar enkele dagen te gaan tot het sluiten van de transfermarkt dreigt zijn zomermercato in het water te vallen. De kern van paars-wit is veel te breed, zeker in een seizoen zonder Europees voetbal.

Het probleem ligt vooral bij de overbodige spelers. Namen zoals Théo Leoni, Mats Rits en Majeed Ashimeru belasten de kern en zorgen ervoor dat Anderlecht moeilijk de balans kan bewaren tussen kwaliteit en speelminuten. Renard moet deze ballast kwijtraken om het team competitief te houden.

Hoewel de inkomende transfers niet slecht waren, blijkt de impact beperkt. Slechts enkele nieuwkomers zijn meteen basisspeler: Enric Llansana, Lucas Hey en Cesar Huerta. Als Ilay Camara fit is, voegt hij zich bij die groep. Dat betekent dat het grootste deel van de zomermercato nog geen directe versterking is.

Hier zal Renard op afgerekend worden

Het gebrek aan verkopen valt op. Drie dagen voor het sluiten van de markt in de grote competities heeft Anderlecht nog geen enkele speler kunnen transfereren. Vooral Mario Stroeykens moet dus in de komende dagen nog te gelde gemaakt worden.

Renard zal zijn creativiteit moeten aanspreken. Zijn manier van denken en handelen als directeur sportief wordt nu getest: hij moet niet alleen spelers verkopen om de kern te verlichten, maar ook om de kas te vullen. Zonder deze acties kan hij zijn eerste missie van het seizoen niet als geslaagd beschouwen.

De tijd dringt en de druk is groot. Succes of mislukking zal nauw verbonden zijn met zijn beslissingen in de komende dagen. Elke gemiste kans kan hem worden aangerekend, vooral omdat er deze zomer voldoende tijd was om de mercatostrategie voor te bereiden.