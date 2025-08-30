"Spelende legendes": Bart Verhaeghe haalt de loftrompet boven voor twee Club Brugge-spelers

Club Brugge kijkt trots vooruit naar de Champions League. Voorzitter Bart Verhaeghe prijst vooral leiders Brandon Mechele en Hans Vanaken, die volgens hem echte "spelende legendes" zijn.

Club Brugge mag naar de Champions League, en dat is op sportief én financieel vlak enorm goed voor de ploeg. Voorzitter Bart Verhaeghe kan niet anders dan blij zijn met de situatie. Hij liet zich enorm positief uit over twee leidersfiguren in de groep.

"We groeien. Ik ben dankbaar en trots op mijn spelers. Ik zal er twee noemen: de spelende legendes Brandon Mechele en Hans Vanaken. Dat zijn geen levende legendes, maar spelende legendes. Die jongens dragen het elftal, hebben een voorbeeldfunctie", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanaken en Mechele zijn de twee die het mogen komen uitleggen wanneer het even minder gaat, maar ook de twee die ploeg dragen bij een overwinning. "Tonnen respect heb ik voor hun professionalisme en hun manier van werken. Die slepen die ploeg mee naar een hoger niveau."

Weet je, we hebben een moeilijke voorbereiding achter de rug. Enerzijds kwam het erop neer niet te veel punten te verliezen in de nationale competitie en anderzijds was er de druk dat we vier wedstrijden in Europa hadden met heel veel belang. Met die druk moet je mentaal kunnen omgaan, terwijl je weet dat je nog niet op je beste bent want je zit eigenlijk nog in de voorbereiding", gaat hij verder.

"Dat is moeilijk, maar de ervaring en de kennis rond het elftal heeft ervoor gezorgd dat we ons konden kwalificeren. Dat is vanuit eigen sterkte. We blijven het voetbal spelen dat we brengen. Elke wedstrijd willen we dominant zijn en attractief voetbal brengen. En willen we winnen natuurlijk", besluit Verhaeghe.