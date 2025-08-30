Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

Hoe ambitieus mogen ze bij KV Mechelen zijn na een zesde plek na vijf speeldagen? Vanderbiest houdt de voeten op de grond, één van de nieuwkomers laat een ander signaal horen.

Eén van de meest opmerkelijke zetten van KV Mechelen deze zomer is het transfervrij wegplukken van Gora Diouf bij het Zwitserse Sion, volgens Transfermarkt een speler met een marktwaarde van vier miljoen euro. Sinds zijn visum in orde is, volgde een moeizaam debuut als invaller en een veel betere eerste wedstrijd als titularis.

Diouf is niet zomaar naar Mechelen gekomen. "Meestrijden voor de Europese plaatsen, is het minimum," liet hij deze week optekenen bij HLN. Wij vroegen Fred Vanderbiest of zulke ambities uitgesproken mogen worden. "Iedereen mag een positieve ambitie hebben. Je moet altijd proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Of die ambitie realistisch is, is een ander verhaal."



Vanderbiest plaatst belangrijke kanttekening

Zo plaatst Vanderbiest een belangrijke kanttekening. "Het moet in je voordeel vallen als het een dubbeltje op zijn kant is, als je die ambitie wil hebben. Het is een gezonde ambitie, maar of dat realistisch is, moet iedereen voor zich uitmaken. Binnenskamers is nooit uitgesproken dat we minimum voor Europees voetbal moeten gaan."

"Als je realistisch bent, moet je beseffen dat dit een uitzonderlijke prestatie zou zijn", is Vanderbiest nuchter. "Voor aanvang van het seizoen wilden zo snel mogelijk veilig zijn en in de thuiswedstrijden het de grote ploegen moeilijk maken. Wedstrijden tegen ploegen van ons kaliber zijn vaak ook niet de makkelijkste wedstrijden. Daar moeten we stapjes in zetten."

Top 7 het maximaal mogelijke voor KV Mechelen?

Als KV Mechelen daar in zou slagen, zal dat automatisch ook te zien zijn in het klassement. "Als we kunnen snuffelen aan de zesde of zevende plaats, hebben we het goed gedaan. Als er wat meer kan, zien we dat dan wel."