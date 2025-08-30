Interview Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoe ambitieus mogen ze bij KV Mechelen zijn na een zesde plek na vijf speeldagen? Vanderbiest houdt de voeten op de grond, één van de nieuwkomers laat een ander signaal horen.

Eén van de meest opmerkelijke zetten van KV Mechelen deze zomer is het transfervrij wegplukken van Gora Diouf bij het Zwitserse Sion, volgens Transfermarkt een speler met een marktwaarde van vier miljoen euro. Sinds zijn visum in orde is, volgde een moeizaam debuut als invaller en een veel betere eerste wedstrijd als titularis.

Diouf is niet zomaar naar Mechelen gekomen. "Meestrijden voor de Europese plaatsen, is het minimum," liet hij deze week optekenen bij HLN. Wij vroegen Fred Vanderbiest of zulke ambities uitgesproken mogen worden. "Iedereen mag een positieve ambitie hebben. Je moet altijd proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Of die ambitie realistisch is, is een ander verhaal."

Lees ook... LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

Vanderbiest plaatst belangrijke kanttekening

Zo plaatst Vanderbiest een belangrijke kanttekening. "Het moet in je voordeel vallen als het een dubbeltje op zijn kant is, als je die ambitie wil hebben. Het is een gezonde ambitie, maar of dat realistisch is, moet iedereen voor zich uitmaken. Binnenskamers is nooit uitgesproken dat we minimum voor Europees voetbal moeten gaan." 

"Als je realistisch bent, moet je beseffen dat dit een uitzonderlijke prestatie zou zijn", is Vanderbiest nuchter. "Voor aanvang van het seizoen wilden zo snel mogelijk veilig zijn en in de thuiswedstrijden het de grote ploegen moeilijk maken. Wedstrijden tegen ploegen van ons kaliber zijn vaak ook niet de makkelijkste wedstrijden. Daar moeten we stapjes in zetten." 

Top 7 het maximaal mogelijke voor KV Mechelen?

Als KV Mechelen daar in zou slagen, zal dat automatisch ook te zien zijn in het klassement. "Als we kunnen snuffelen aan de zesde of zevende plaats, hebben we het goed gedaan. Als er wat meer kan, zien we dat dan wel."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
KV Mechelen
Gora Diouf
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk" Interview

Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk"

21:20
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen Interview

Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen

20:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Pantović - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Pantović - Faes

10:36
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
4
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
2
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
7
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

09:45
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
12
🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Reactie

🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

08:00
1
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

08:10
7
Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

08:30
11
KV Mechelen komt met update: excuses van Praet, goed nieuws over Raman en perceptie rond aanwinst uit de wereld geholpen Interview

KV Mechelen komt met update: excuses van Praet, goed nieuws over Raman en perceptie rond aanwinst uit de wereld geholpen

14:40
1
Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

07:40
Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

07:21
3
Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

07:00
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Reactie

Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

23:40
8
Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

06:15
Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

06:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

23:00
STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

22:44
📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

23:00
Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

22:30
10
'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

20:00
3
Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

21:57
Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

21:50
"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

21:40
'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

21:00
2
Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

20:20
'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

19:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 18:15 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst FCBalto FCBalto over Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Essevee for ever Essevee for ever over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? Boktor Boktor over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft stephen king stephen king over 🎥 Na tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Dog3 Dog3 over KV Mechelen - La Louvière: - DenC DenC over Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved