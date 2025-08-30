Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

RSC Anderlecht moet nog steeds vrezen voor een mogelijk vertrek van onder meer Kasper Dolberg uit het Lotto Park - de uitschakeling voor de League Phase van de Conference League kan daar mee te maken hebben. En ook Vazquez zou weg willen, waardoor er versterking moet komen.

RSC Anderlecht wil zich mogelijk nog gaan versterken om het eventuele vertrek van Dolberg op te vangen. En daarbij mikken ze misschien wel héél erg hoog.

Zo zou Vitinha volgens Italiaanse bronnen op de radar staan van Anderlecht. Zowel Calciomercato als Sky Italia hebben daar al iets over laten vallen.



Voor de duidelijkheid: het gaat niet over de Vitinha van PSG, maar over die van Genoa. Maar ook die Portugees heeft een stevig prijskaartje, want twee jaar geleden trok hij nog voor 32 miljoen euro van Braga naar Marseille.

Anderlecht wil Vitinha overnemen van Genoa

Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op dit moment geschat op 'amper' acht miljoen euro, maar een paar jaar geleden was dat dus nog veel meer. Momenteel zit hij bij Genoa ook op een zijspoor.

Mogelijk kan Anderlecht daarvan profiteren om hem (minstens) tijdelijk naar het Lotto Park te halen. Aan Olivier Renard om de onderhandelingen op te starten, al zou er al een bod gedaan zijn.