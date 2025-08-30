Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

Voor Club Brugge is het na het succes in de Champions League alweer tijd voor een topmatch. Zondag wacht meteen de verplaatsing naar AA Gent voor de Slag om Vlaanderen.

Romeo Vermant ontbreekt opnieuw door blessure. Ook van Joel Ordonez, ondanks het waarschijnlijk afgeblazen transferdossier met Marseille, geen spoor in de selectie.

Centraal achterin is de spoeling dun, want ook Zaid Romero is er niet bij. De Argentijn lijkt na amper één jaar al op weg naar een exit, met interesse uit Santos.



Lees ook... Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Geen Reis

Op het middenveld ontbreken Hugo Vetlesen en Ludovit Reis. Over een blessure bij Reis is voorlopig niets bekend, maar woensdag bleef hij tegen Rangers wel op de bank.

Vetlesen ziet zijn rol steeds kleiner worden. Door de komst van Aleksandar Stankovic lijkt een vertrek van de Noor, ooit voor bijna acht miljoen gehaald, stilaan bespreekbaar.

Raphael Onyedika en Gustaf Nilsson zijn wel gewoon van de partij. Ook Michal Skoras blijft in de selectie en lijkt ondanks transfergeruchten voorlopig in Brugge te blijven.