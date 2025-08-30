Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Eintracht Frankfurt probeert in de slotdagen van de mercato nog een deal te forceren voor Raphael Onyedika. Dat meldt transferexpert Florian Plettenberg, die benadrukt dat het "zeer moeilijk" wordt om de Nigeriaanse middenvelder los te weken bij Club Brugge.

De 24-jarige Onyedika ligt nog tot 2027 onder contract in Brugge en is een van de sleutelfiguren in het systeem van coach Nicky Hayen. Net daarom ziet Club een vertrek in deze fase van de transferperiode absoluut niet zitten.

De situatie doet denken aan het dossier rond Joël Ordonez, waar Club Brugge eveneens het been stijf hield ondanks de druk van een buitenlandse club. De West-Vlamingen staan er financieel sterk voor en hebben geen noodzaak om te verkopen.



Club wil kern samenhouden

Toch schuilt daar een potentieel probleem. Mocht Onyedika zelf de druk opvoeren om een transfer te forceren, kan het dossier alsnog in beweging komen. Dat scenario wil Club koste wat kost vermijden, zeker met het oog op de drukke kalender.

Eintracht Frankfurt ziet in Onyedika een stevige versterking voor het middenveld en zou bereid zijn diep in de buidel te tasten. Maar voorlopig heeft Club Brugge geen enkele intentie om gesprekken te openen over een vertrek.

Het wordt dus afwachten of Frankfurt blijft aandringen of dat het dossier, net als bij Ordonez, gewoon op slot blijft. Voor Club Brugge is de boodschap in elk geval duidelijk: de kern moet samenblijven om vol voor de prijzen te kunnen gaan.