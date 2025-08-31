Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

Een Europese uitschakeling, een verlies tegen Zulte Waregem en voor de zoveelste keer verloren op het veld van Union. De maand augustus is er één om snel te vergeten bij Anderlecht, maar hun eigen fans zullen hen dat niet toelaten. "Ze moeten zien dat we elke match groeien", aldus Marco Kana.

De verdediger weet dat het crisis is, maar hoopte te sussen. Al kunnen we ons inbeelden dat het verloren moeite zal zijn. "Ik weet dat wij alles op het veld geven", aldus Kana. "Ik kan hen wel begrijpen, want ik heb hier ook als supporter gestaan. Maar nu als speler begrijp ik hoe moeilijk het wel is."

"Toch hebben we goeie wedstrijden gespeeld. Thuis tegen AEK, onze eerste helft hier... Ja, die eerste helft vond ik dat we heel goed speelden, maar die penalty bepaalde al snel de wedstrijd. En toch had ik het gevoel dat we hier konden winnen. Wij hadden ook echt goeie kansen."



Lees ook... Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Boodschap aan de fans

"Ik begrijp dat de fans kwaad zijn en we weten dat ze al een hele tijd niet blij zijn met het bestuur. Maar daar kunnen wij als spelers ons niet mee bezighouden. Dat is onze rol niet. Wij moeten blijven groeien en dan beloof ik dat we een heel mooi seizoen kunnen spelen. Dat is mijn boodschap aan de fans."

Marco Kana was wel heel positief, maar Anderlecht had inderdaad drie heel goeie kansen. De poging van Degreef werd van de lijn gered, Scherpen had een goeie beenveeg in huis bij Hazard, Huerta raakte de paal en dan was er nog de afgekeurde goal van Vazquez.

"Onze reactie was goed", vond Kana. "We hadden al die kansen en we deden hen pijn op de flanken. Uiteindelijk hebben die penalty en de rode kaarten onze wedstrijd bepaald."