Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

KV Mechelen bereidt zich voor op het vertrek van Rob Schoofs. De middenvelder van 31 staat in de belangstelling van Union, dat hem wil als vervanger van Charles Vanhoutte. Ze hebben ook al vervangers op het lijstje staan: twee spelers van Anderlecht.

Voor KV Mechelen zou het sportief een aderlating zijn, maar financieel kan de transfer hen flink helpen. De club kan met de opbrengst werken aan nieuwe versterkingen en de balans opmaken na een stevige investering in de selectie.

Indien Schoofs inderdaad vertrekt, kijkt KV Mechelen al naar mogelijke vervangers. Mats Rits en Théo Leoni staan op het lijstje. Beiden zijn overbodig bij Anderlecht en zouden hun carrière beter elders kunnen voortzetten.



Rits en Leoni op het lijstje bij KVM

Rits en Leoni brengen ervaring en Belgische kwaliteit mee, iets wat KV Mechelen nodig heeft om het vertrek van Schoofs op te vangen. Vooral op het middenveld moet de ploeg de juiste balans bewaren, zodat het niveau op peil blijft.

De timing van een eventuele transfer is cruciaal. Schoofs moet eerst officieel akkoord gaan met Union, en KV Mechelen wil snel handelen om een opvolger binnen te halen voordat de transfermarkt sluit.

Voor Schoofs zelf betekent een overstap naar Union een nieuwe uitdaging en een kans om zich in de Europese top te tonen. Voor KV Mechelen is het zaak om de kern sterk te houden na een heel goeie seizoensstart.