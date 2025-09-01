Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

De Brusselse derby tussen Union en Anderlecht heeft niet alleen sportief maar ook op arbitraal vlak heel wat stof doen opwaaien. Vooral de rol van Christian Burgess ligt onder vuur, na enkele betwiste fases waarbij de Engelsman opnieuw de hoofdrol speelde.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny windt er alvast geen doekjes om en stelt dat Anderlecht wel degelijk reden tot klagen had. “Anderlecht had wel reden om te klagen met die handsbal van Burgess", analyseert Gumienny in HBvL.

“Zijn arm was niet naast zijn lichaam en het was ook geen natuurlijke actie. Hij gooide zich met lijf en leden in de baan van dat schot alsof hij in een zwembad dook. Er zijn dit seizoen al penalty's gefloten voor veel minder dan dit. Maar op een of andere manier komt Burgess er altijd mee weg.”



Volgens Gumienny heeft dat vooral te maken met de reputatie van Burgess en de manier waarop hij inspeelt op de wedstrijdsituaties. “Ik denk dat elke club een verdediger als hem wil, want de arbiters laten hem maar doen", stelt hij scherp. Daarmee verwijst hij naar eerdere situaties waarin de Engelsman volgens sommigen buiten schot bleef bij betwistbare fases.

Burgess is nochtans al langer een van de meest invloedrijke verdedigers in de Belgische competitie. Zijn fysieke présence en leiderschap hebben Union vorig seizoen mee naar de titel geleid. Maar tegelijk wekt zijn manier van spelen vaak irritatie op bij tegenstanders, die hem als provocerend en soms theatraal omschrijven.

Dat was zondag niet anders. Bij een duel met Thorgan Hazard liet Burgess zich opvallend gemakkelijk vallen, wat leidde tot een gele kaart voor de Anderlecht-aanvaller. En even later was er dus die betwiste handsbal bij een voorzet en een schot van Degreef, waarbij noch scheidsrechter noch VAR ingrepen.