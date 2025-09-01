Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Brusselse derby tussen Union en Anderlecht heeft niet alleen sportief maar ook op arbitraal vlak heel wat stof doen opwaaien. Vooral de rol van Christian Burgess ligt onder vuur, na enkele betwiste fases waarbij de Engelsman opnieuw de hoofdrol speelde.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny windt er alvast geen doekjes om en stelt dat Anderlecht wel degelijk reden tot klagen had. “Anderlecht had wel reden om te klagen met die handsbal van Burgess", analyseert Gumienny in HBvL.

“Zijn arm was niet naast zijn lichaam en het was ook geen natuurlijke actie. Hij gooide zich met lijf en leden in de baan van dat schot alsof hij in een zwembad dook. Er zijn dit seizoen al penalty's gefloten voor veel minder dan dit. Maar op een of andere manier komt Burgess er altijd mee weg.”

Lees ook... Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Volgens Gumienny heeft dat vooral te maken met de reputatie van Burgess en de manier waarop hij inspeelt op de wedstrijdsituaties. “Ik denk dat elke club een verdediger als hem wil, want de arbiters laten hem maar doen", stelt hij scherp. Daarmee verwijst hij naar eerdere situaties waarin de Engelsman volgens sommigen buiten schot bleef bij betwistbare fases.

Burgess is nochtans al langer een van de meest invloedrijke verdedigers in de Belgische competitie. Zijn fysieke présence en leiderschap hebben Union vorig seizoen mee naar de titel geleid. Maar tegelijk wekt zijn manier van spelen vaak irritatie op bij tegenstanders, die hem als provocerend en soms theatraal omschrijven.

Dat was zondag niet anders. Bij een duel met Thorgan Hazard liet Burgess zich opvallend gemakkelijk vallen, wat leidde tot een gele kaart voor de Anderlecht-aanvaller. En even later was er dus die betwiste handsbal bij een voorzet en een schot van Degreef, waarbij noch scheidsrechter noch VAR ingrepen.

21 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

14:40
Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

14:20
3
Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

13:00
6
Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

12:20
17
Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
11
Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt Analyse

Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

10:00
9
Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

14:50
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
22
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
17
Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

07:20
Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op" Reactie

Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

06:00
2
'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

14:00
13
Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL Reactie

Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL

13:40
1
'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

13:51
Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Reactie

Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

22:15
26
Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

08:40
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

12:00
Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

12:43
7
Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

12:40
4
Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

21:40
8
Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

12:00
6
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans Reactie

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10
7
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

20:25
Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

10:15
2
En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

11:00
'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

10:30
5
Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

19:07
Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

09:00
KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

07:00
5
Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

09:30
5
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

07:40
4
Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

08:00
1
Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

23:48
Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden Analyse

Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

05:30
Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

06:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen Limfizzkit Limfizzkit over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' JaKu JaKu over Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef" Sv1978 Sv1978 over Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen JaKu JaKu over Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Ook dit ligt vandaag op tafel bij Anderlecht Jasperd Jasperd over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht YoniVL YoniVL over Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen fonnyfth fonnyfth over Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg" Pegel Pegel over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved