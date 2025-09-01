De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk
Foto: © photonews

Het was alweer de 6e speeldag, en de laatste in de Pro League voor sommige spelers die op vertrekken staan. Hebben sommigen dit gevierd met een laatste optreden in ons elftal van de week? Dit zijn onze elf meest bepalende spelers.

Doelmannen

Ondanks de nederlaag hield Marcos Peano La Louvière in de wedstrijd en verdient hij een vermelding. Maar Kjell Scherpen was beslissend door Anderlecht te beletten gelijk te maken, met flitsende reddingen, vooral op pogingen van Thorgan Hazard.

Verdedigers

Arthur Piedfort vierde zijn eerste basisplaats in stijl: de nationale U21-verdediger scoorde een doelpunt en was vooral defensief erg solide. Men kan zich moeilijk voorstellen dat hij nu uit het basiselftal van Westerlo zal verdwijnen.

Ross Sykes, met veel energie en sluwheid achterin, bracht ook aanvallend wat bij en dwong Coosemans tot een knappe redding. Hij haalde verschillende Anderlecht-spelers uit hun spel. Tot slot, om het centrale trio te vervolledigen, vermelden we Noë Dussenne, erg solide bij OHL tegen zijn voormalige club.

Middenvelders

Laten we beginnen met de flanken, met aan de ene kant Antoine Bernier die een erg goede wedstrijd speelde voor Charleroi met een prachtig doelpunt. Aan de andere kant, opnieuw (haast elke week het geval), Zakaria El Ouahdi. Hij maakt zich steeds meer onmisbaar met veel aanvallende acties en een typisch 'spitsendoelpunt': zal Genk hem kunnen behouden aan het einde van de transferperiode?

In het middenveld zijn er genoeg kandidaten. Ondanks de nederlaag willen we hulde brengen aan de sterke prestatie van RAAL La Louvière, belichaamd door Sami Lahssaini, opnieuw indrukwekkend op het middenveld. Hans Vanaken was beslissend voor Club Brugge, ook al liet de ploeg punten liggen. Ten slotte was Parfait Guiagon de man van de match voor Charleroi, en een van de mannen van het weekend, met twee goals en een assist.

Aanvallers

Hoe vier je je eerste basisplaats bij het eerste team? Met een doelpunt natuurlijk. Robin Mirisola, 18 jaar en een groot talent van KRC Genk, staat klaar om vertrekkende spelers als Tolu en Oh te vervangen, en speelde een hoogstaande wedstrijd, bekroond met een belangrijk doelpunt.

Lion Lauberbach was geen basisspeler, maar stak er toch bovenuit als man van de match tegen RAAL met een doelpunten-dubbel in één helft. De Duitser is klaar om zijn uitstekende Europe Play-offs van vorig seizoen te bevestigen.

