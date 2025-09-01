OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

Union SG neemt afscheid van Alessio Castro-Montes. De 28-jarige flankspeler verkast naar 1.FC Köln en start zo zijn eerste buitenlandse avontuur, na 82 duels bij de Brusselaars.

Maandag sluit de transfermarkt voor de grote competities. Dit zorgt ervoor dat Belgische ploegen die nog spelers naar onder meer Engeland en Duitsland willen sturen, snel moeten handelen.

Nadat Genk de transfer van Tolu Arokodare helemaal officieel bekendmaakte, ziet Union SG nu een kampioenenmaker definitief vertrekken. Het gaat om Alessio Castro-Montes, die naar 1.FC Köln verhuist.



De flankspeler kwam in 2023 aan bij de Brusselaars, die hem destijds overnamen van KAA Gent. In totaal speelde hij 82 wedstrijden voor Union waarin hij goed was voor zes doelpunten en acht assists.

Afgelopen seizoen kampte hij met lastige blessures die hem regelmatig uit de selectie hielden. Toch kon hij een belangrijke rol spelen, zeker in de play-offs.

Zijn sterke prestaties bij Union worden na het kampioenenjaar beloond. De 28-jarige Belg gaat nu bij Köln zijn eerste buitenlandse avontuur aan.