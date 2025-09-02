'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

Charleroi heeft gisteren bewegingen gezien op uitgaand vlak. Nu zou de focus verschuiven naar nieuwe aanwinsten.

Gisteren heeft Charleroi de uitleenbeurt van Freddy Mbemba aan Guingamp bevestigd en het vertrek van Jérémy Petris naar Watford. Dinsdag belooft opnieuw behoorlijk actief te worden, maar dit keer op vlak van inkomende transfers.

Volgens Le Soir ronden de Zebra's de transfer van de Poolse aanvaller Filip Szymczak af. Het zal gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie. Szymczak werd vorig seizoen al uitgeleend maar begon dit seizoen weer als basisspeler bij Lech Poznan, om vervolgens zijn plek opnieuw te verliezen.

Nu heeft de Poolse club besloten ruimte te maken in de selectie en hun rechtervleugelaanvaller te laten gaan. Een situatie waar Charleroi mooi gebruik van maakt.

Twee versterkingen voor de prijs van één

Ook staan de Zebra's op het punt om Patrick Pflücke aan te trekken, meldt Sacha Tavolieri. De 28-jarige Duitser begint aan zijn laatste jaar bij KV, waar hij enkele weken geleden ook zijn plek in de basis verloor.

De club versterkt zich dus aan de rechterkant met deze twee nieuwkomers, die naar verwachting vandaag zullen worden voorgesteld. De vraag blijft of dit genoeg zal zijn om Rik De Mil in staat te stellen een competitief team op te bouwen.