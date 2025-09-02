Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord

Denis Odoi heeft nog steeds geen nieuwe club gevonden. Is het voetbalpensioen een feit? De verdediger geeft zelf het antwoord.

Denis Odoi verbrak eerder deze zomer zijn contract bij Antwerp FC. De 37-jarige verdediger gaf onlangs zelfs toe dat hij ondertussen spijt heeft van die keuze.

Odoi heeft nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden. Een voetbalpensioen is voor de 14-voudig Ghanees international momenteel niet aan de orde.

"Ik wil sowieso nog voetballen", is Odoi héél duidelijk bij 90Minutes. "Ik ben keihard aan het trainen en wil niet stoppen. Ik ben toch niet de enige speler die zijn contract heeft verbroken, maar toch wil doorgaan?"

"Er zijn mensen bezig met de zoektocht naar een club", legt de voormalige speler van onder meer RSC Anderlecht, Club Brugge en Fulham FC uit. "Maar blijkbaar doen ze het niet goed. Of misschien ben ik niet gewild? Het is één van beiden."

Odoi heeft ondertussen meer dan vijfhonderd wedstrijden op zijn teller, waarvan meer dan 150 stuks in de Premier League. Misschien toch een buitenkansje voor een Belgische club?