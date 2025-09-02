'Na Fenerbahçe en Ederson haalt ook Galatasaray een héél grote naam van Manchester City naar Turkije'

Galatasaray SK staat op het punt om een héél grote naam naar Istanboel te halen. Ilkay Gündogan gaat de Turkse topclub versterken.

Ilkay Gündogan kreeg eind vorig seizoen al te horen dat hij niet langer in de plannen van Manchester City paste. De 34-jarige middenvelder heeft ondertussen een nieuwe club gevonden.

Galatasaray SK haalt de Duitser met Turkse roots naar Turkije. Opvallend: Gündogan voetbalde nooit eerder in Turkije. De 82-voudig Duits international is het kind van Turkse gastarbeiders, maar werd in Duitsland geboren.

Medische proeven

De Engelse media weten dat Gündogan inmiddels is aangekomen in Istanboel. Enkel de medische proeven kunnen nog voor het spreekwoordelijke roet in het eten zorgen.

Gündogan gaat een contract tot medio 2027 tekenen bij Cim Bom Bom. De middenvelder gaat in Istanboel zo'n vijf miljoen euro per seizoen verdienen.

Transfervrij

Manchester City laat Gündogan - zijn contract bij The Citizens liep op het einde van het seizoen af - gratis naar Galatasaray vertrekken. Eerder speelde de Duitser onder meer voor Borussia Dortmund en FC Barcelona.

