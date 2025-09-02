OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

Gianluigi Donnarumma ruilde op deadline day PSG voor Manchester City. Na de CL-finale nog nummer één bij PSG, nu moet hij in Engeland de strijd aangaan om eerste doelman te worden.

Gianluigi Donnarumma weet nu ook dat het snel kan gaan in het voetbal. Enkele maanden geleden stond hij in doel bij PSG tijdens de Champions League-finale.

Hij won die finale ook met zijn club, maar nadien liep het allemaal een pak minder vlot. PSG haalde Lucas Chevalier en Donnarumma werd naar de kant geschoven. 

De doelman mocht uitkijken naar een nieuwe club. Makkelijk was dat helemaal niet, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Hij tekende op transfer deadline day bij Manchester City.

City zag Ederson naar Fenerbahçe vertrekken en heeft met Donnarumma al een vervanger beet. De Cityzens zouden rond de 35 miljoen euro betalen.

Of hij er ook meteen eerste doelman wordt is nog onduidelijk. Het lijkt er voorlopig op dat hij moet concurreren met James Trafford.

