Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening
Word fan van België! 2601

Christian Benteke werd niet opgeroepen door Rudi Garcia, ondanks de afwezigheid van Romelu Lukaku. Philippe Albert gaf zijn mening erover.

De afgelopen maanden is de naam van Christian Benteke veel genoemd als het gaat om een mogelijke terugkeer bij de Rode Duivels. Zeker met de afwezigheid van Romelu Lukaku. Ondanks zijn goede prestaties in de MLS lijkt het echter steeds minder waarschijnlijk dat de doelpuntenmaker weer voor het nationale team zal uitkomen.

Tijdens deze interlandbreak werden slechts twee echte nummer negens opgenomen in de selectie van België. Het gaat om Michy Batshuayi, die na enkele gemiste selecties weer terugkeert, en Loïs Openda, die inmiddels een bekende is in de groep.

Christian Benteke werd dus opnieuw niet opgeroepen. De 34-jarige spits heeft meerdere keren laten weten dat hij nog steeds open staat voor een comeback ondanks het feit dat hij in Amerika speelt. Ondanks zijn goede prestaties in de MLS lijkt het erop dat hij Rudi Garcia niet kan overtuigen. Afgelopen weekend was hij opnieuw beslissend door een prachtige pass te geven aan een van zijn teamgenoten. Zijn club, D.C. United, won met 1-2 van New York City.

Voormalig Belgisch international Philippe Albert heeft een duidelijke mening hierover: "Zijn naam wordt vaak genoemd, maar hij is geen basisspeler meer bij zijn club (hij heeft zijn plek in het basiselftal weer ingenomen, n.v.d.r.), maar nee, ik ben geen fan van deze competitie."

"Argentinië roept Messi op die daar speelt, maar dat is enkel en alleen omdat het Lionel Messi is. We hebben het over Messi", besluit de analist bij RTBF Sport.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Philippe Albert
Christian Benteke

Meer nieuws

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
1
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

16:00
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
6
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
3
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
4
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

12:40
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
17
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
23
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
1
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
14
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
16
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
25
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
2
"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

17:22
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
1
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00
Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

23:30
7
'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

05:30
📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

22:00
DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

23:00
10
Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

22:40
17
'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

22:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Joris impe Joris impe over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Polikarpus Polikarpus over Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen Joris impe Joris impe over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku Vital Verheyen Vital Verheyen over Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet IRush IRush over Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht Het spelleke Het spelleke over Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven Afzuip Afzuip over Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen? Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: de grote terugkeer van Michael Verschueren? JaKu JaKu over 'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved