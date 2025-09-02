Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Christian Benteke werd niet opgeroepen door Rudi Garcia, ondanks de afwezigheid van Romelu Lukaku. Philippe Albert gaf zijn mening erover.

De afgelopen maanden is de naam van Christian Benteke veel genoemd als het gaat om een mogelijke terugkeer bij de Rode Duivels. Zeker met de afwezigheid van Romelu Lukaku. Ondanks zijn goede prestaties in de MLS lijkt het echter steeds minder waarschijnlijk dat de doelpuntenmaker weer voor het nationale team zal uitkomen.

Tijdens deze interlandbreak werden slechts twee echte nummer negens opgenomen in de selectie van België. Het gaat om Michy Batshuayi, die na enkele gemiste selecties weer terugkeert, en Loïs Openda, die inmiddels een bekende is in de groep.

Christian Benteke werd dus opnieuw niet opgeroepen. De 34-jarige spits heeft meerdere keren laten weten dat hij nog steeds open staat voor een comeback ondanks het feit dat hij in Amerika speelt. Ondanks zijn goede prestaties in de MLS lijkt het erop dat hij Rudi Garcia niet kan overtuigen. Afgelopen weekend was hij opnieuw beslissend door een prachtige pass te geven aan een van zijn teamgenoten. Zijn club, D.C. United, won met 1-2 van New York City.

Voormalig Belgisch international Philippe Albert heeft een duidelijke mening hierover: "Zijn naam wordt vaak genoemd, maar hij is geen basisspeler meer bij zijn club (hij heeft zijn plek in het basiselftal weer ingenomen, n.v.d.r.), maar nee, ik ben geen fan van deze competitie."

"Argentinië roept Messi op die daar speelt, maar dat is enkel en alleen omdat het Lionel Messi is. We hebben het over Messi", besluit de analist bij RTBF Sport.