Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht beslist komende vrijdag over het lot van Wouter Vandenhaute. Marc Coucke liet al weten dat hij het ontslag van de voorzitter zal aanvaarden. Maar wat met de andere leden?

Het lijkt een uitgemaakte zaak. Wouter Vandenhaute is vanaf komende vrijdag voorzitter af van RSC Anderlecht. Maar is het wel een zekerheid dat de voormalige journalist zal aftreden?

Vandenhaute nam zelf géén ontslag. De voorzitter stelt zijn mandaat ter beschikking. Met andere woorden: Vandenhaute vraagt aan de Raad van Bestuur om de beslissing te nemen.

Marc Coucke gaat ontslag aanvaarden

Marc Coucke liet al weten dat hij het ontslag zal aanvaarden. Ook Ben Jansen lijkt dat zo goed als zeker te doen. Laatstgenoemde heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij tot het kamp van Coucke behoort.

Maar ook Vandenhaute heeft voorstanders binnen de Raad van Bestuur. Het Nieuwsblad weet Tomas Van den Spiegel een bondgenoot is van de voorzitter. Maar ook Geert Duyck zal Vandenhaute blijven steunen.

Géén zekerheid

We willen maar zeggen: er is allesbehalve zekerheid dat Vandenhaute vrijdagavond géén voorzitter van Anderlecht meer is. En dan kennen we de reactie van de achterban al...