Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4287

De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht beslist komende vrijdag over het lot van Wouter Vandenhaute. Marc Coucke liet al weten dat hij het ontslag van de voorzitter zal aanvaarden. Maar wat met de andere leden?

Het lijkt een uitgemaakte zaak. Wouter Vandenhaute is vanaf komende vrijdag voorzitter af van RSC Anderlecht. Maar is het wel een zekerheid dat de voormalige journalist zal aftreden? 

Vandenhaute nam zelf géén ontslag. De voorzitter stelt zijn mandaat ter beschikking. Met andere woorden: Vandenhaute vraagt aan de Raad van Bestuur om de beslissing te nemen.

Marc Coucke gaat ontslag aanvaarden

Marc Coucke liet al weten dat hij het ontslag zal aanvaarden. Ook Ben Jansen lijkt dat zo goed als zeker te doen. Laatstgenoemde heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij tot het kamp van Coucke behoort.

Maar ook Vandenhaute heeft voorstanders binnen de Raad van Bestuur. Het Nieuwsblad weet Tomas Van den Spiegel een bondgenoot is van de voorzitter. Maar ook Geert Duyck zal Vandenhaute blijven steunen. 

Géén zekerheid

We willen maar zeggen: er is allesbehalve zekerheid dat Vandenhaute vrijdagavond géén voorzitter van Anderlecht meer is. En dan kennen we de reactie van de achterban al...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

20:10
Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

20:00
1
Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

18:20
8
Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

19:30
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
13
Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder'

19:00
26
Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard

Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard

19:20
1
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
6
Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Analyse

Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen?

18:40
6
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
14
'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

18:30
Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

17:20
Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

18:00
2
STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

17:20
11
'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

17:31
5
Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

17:40
Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

17:00
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
24
Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

16:00
1
De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

16:50
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
17
Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

15:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
32
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
9
'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
15
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
2
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
29
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door theojana theojana over 'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen' Standard 2.0 Standard 2.0 over Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven Venom#13 Venom#13 over Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder' Cul-de-sac Cul-de-sac over Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Leverkusen zet Erik ten Hag na amper twee speeldagen op straat, Nederlander reageert keihard cartman_96 cartman_96 over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku FCBalto FCBalto over Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved