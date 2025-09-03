🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

Foto: © photonews
Het zijn alweer woelige dagen geweest op Neerpede. RSC Anderlecht werd Europees uitgeschakeld, verloor op Union SG en zag Wouter Vandenhaute zijn mandaat vacant stellen als voorzitter.

RSC Anderlecht zit in moeilijk vaarwater en daar hebben alle analisten ook wel wat over te zeggen. Maar er is hier en daar natuurlijk ook ruimte voor ... humor.

Dat hebben ze ook begrepen bij De Ideale Wereld, waar ze deze week al met twee filmpjes kwamen over de problemen bij RSC Anderlecht. Eerst werd een voorzitter gezocht, waarbij ook de nodige spot passeerde over Europees voetbal in het Lotto Park (met Union SG) en dergelijke meer.

Een dag later werd ook de videoboodschap van Marc Coucke via Instagram - en de brakke kwaliteit van de beelden volgens De Ideale Wereld - scherp onder de loep genomen met een gekke sketch.

Anderlecht helemaal onder de bus gegooid

Het werd een filmpje over twee cineasten die het filmpje zouden geregisseerd hebben. "We wilden dat onze beelden overeenkwamen met de sportieve resultaten van Anderlecht."

Het zorgt ervoor dat er te midden van de moeilijke periode bij Anderlecht hier en daar toch ook nog plaats kan zijn voor een lach. Geslaagde humor of niet? Dat laten we voor iedereen aan zichzelf om te beslissen.

Anderlecht

