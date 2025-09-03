Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht heeft nog tijd tot maandag om versterkingen binnen te halen, maar de voorbije dagen bleef het stil. Twee hete dossiers lagen op tafel, maar in het laatste sprintje moest de club uiteindelijk het onderspit delven tegen financieel sterkere tegenstanders.

Het eerste dossier betrof verdediger David Odogu van Wolfsburg. De Duitser, 1,91 m groot, snel en technisch vaardig, leek perfect te passen in Anderlechts profiel, weet La Dernière Heure. Odogu, kampioen met de Duitse U17 en ondertussen drie keer in de A-kern van Wolfsburg uitgekomen, had een marktwaarde van 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Anderlecht stond ver in de onderhandelingen met Wolfsburg en de speler, maar toen mengde AC Milan zich in de strijd. De Italiaanse grootmacht legde uiteindelijk zeven miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen op tafel, waardoor Anderlecht geen schijn van kans meer had.

Financiële beperkingen

Het tweede dossier betrof de jonge spits Jonah Kusi-Asare van Bayern München. De 18-jarige Zweedse international met Ghanese roots had ook de interesse van Anderlecht gewekt. Kompany gaf hem twee invalbeurten, maar de Duitsers vroegen een hoge huurprijs die Anderlecht niet kon matchen.

Uiteindelijk besloot Fulham de speler binnen te halen. De Engelse club bood een huurdeal aan die financieel boven Anderlechts mogelijkheden lag. Zo liep de club een talentvolle aanvaller mis ondanks de verregaande gesprekken.

Het bestuur van Anderlecht benadrukt dat ze niet willen overhaasten. Enkel spelers die volledig aan het gewenste profiel voldoen, komen nog in aanmerking.