Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4289

Anderlecht heeft nog tijd tot maandag om versterkingen binnen te halen, maar de voorbije dagen bleef het stil. Twee hete dossiers lagen op tafel, maar in het laatste sprintje moest de club uiteindelijk het onderspit delven tegen financieel sterkere tegenstanders.

Het eerste dossier betrof verdediger David Odogu van Wolfsburg. De Duitser, 1,91 m groot, snel en technisch vaardig, leek perfect te passen in Anderlechts profiel, weet La Dernière Heure. Odogu, kampioen met de Duitse U17 en ondertussen drie keer in de A-kern van Wolfsburg uitgekomen, had een marktwaarde van 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Anderlecht stond ver in de onderhandelingen met Wolfsburg en de speler, maar toen mengde AC Milan zich in de strijd. De Italiaanse grootmacht legde uiteindelijk zeven miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen op tafel, waardoor Anderlecht geen schijn van kans meer had.

Financiële beperkingen

Het tweede dossier betrof de jonge spits Jonah Kusi-Asare van Bayern München. De 18-jarige Zweedse international met Ghanese roots had ook de interesse van Anderlecht gewekt. Kompany gaf hem twee invalbeurten, maar de Duitsers vroegen een hoge huurprijs die Anderlecht niet kon matchen.

Uiteindelijk besloot Fulham de speler binnen te halen. De Engelse club bood een huurdeal aan die financieel boven Anderlechts mogelijkheden lag. Zo liep de club een talentvolle aanvaller mis ondanks de verregaande gesprekken.

Het bestuur van Anderlecht benadrukt dat ze niet willen overhaasten. Enkel spelers die volledig aan het gewenste profiel voldoen, komen nog in aanmerking. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
6
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
4
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
4
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
4
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
4
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
13
Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
17
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
5
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
16
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
7
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
21
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
19
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
5
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
1
Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

07:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1
Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

07:45
'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

08:01
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
27
OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

22:55
52
Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

06:30
Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

19:40
26
Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Supremepony Supremepony over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Joe Joe over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" Mijn-Terril Mijn-Terril over De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated" FELIX25 FELIX25 over KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune" Brugge is Blauw en Zwart Brugge is Blauw en Zwart over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke Joe Joe over Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord Joe Joe over Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet' André Coenen André Coenen over Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved