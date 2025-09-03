De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

Scott Crabbé vanuit Vaduz
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein
Donderdagavond neemt België het op tegen Liechtenstein in Vaduz. Dit staat de Rode Duivels-supporters te wachten in dit eigenaardige vorstendom.

Omsingeld door Zwitserland en Oostenrijk, dankt Liechtenstein zijn bestaan aan de heerszucht van de Liechtenstein-familie, die in het begin van de 18e eeuw twee kleine percelen verwierf om ze te verenigen en te regeren. 300 jaar later is Liechtenstein met zijn 39.000 inwoners nog steeds een soeverein land. En ze hebben zelfs een nationaal team...

De Rode Duivels zullen dus naar het landelijke Rheinpark Stadion gaan, een rustig stadion met 5873 plaatsen aan de Rijn. Maar voordat de wedstrijd op donderdag plaatsvindt: hier is wat de Belgische fans die van plan zijn om daarheen te gaan moeten weten.

160 vierkante kilometer aan de voet van de bergen

Tenzij u met de auto gaat (verwacht ongeveer acht uur rijden), is het een optie om te landen in Zürich, relatief dichtbij. Zoals in Zwitserland, is de officiële munteenheid van Liechtenstein de Zwitserse frank. Maar het is uiteraard mogelijk om met een bankkaart te betalen.

Er zijn verschillende niet te missen bezienswaardigheden, te beginnen met het kasteel van Vaduz, het symbool van Liechtenstein, de officiële residentie van de prinselijke familie. Hoewel het niet te bezoeken is, biedt het een spectaculair panoramisch uitzicht op de Rijnvallei. Ook zijn de wandelingen zeer schilderachtig in het kleine stadscentrum van Vaduz of langs de oevers van de Rijn.

Het referentiepunt voor de Belgische supporters zal de ZWEI BAR & LOUNGE in Vaduz zijn (Aeulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein), waar de Belgische delegatie zich vanavond en de hele dag morgen kan verzamelen. Dit zal ook het startpunt zijn van de fanwalk op de wedstrijddag vanaf 19.30 uur.

Volg Liechtenstein - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (04/09).

