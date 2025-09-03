Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

RSC Anderlecht is de voorbije jaren afgegleden. En daarmee zijn ze al lang niet meer de eerste Belgische topclub die dat lot moet ondergaan. De kloof met Genk, Union en Club Brugge mag niet te groot worden.

Het gedoe rond het nakende ontslag van Wouter Vandenhaute maakte de tongen los in 90 Minutes. "Het is doodzonde voor het Belgisch voetbal, want het is een reden voor de verarming van het Belgisch voetbal dat Anderlecht zo is weggezakt."

Topclubs in verval volgens Filip Joos

"Dat is niet goed. Dat is hetzelfde wat nu met Antwerp aan het gebeuren is, waar Gent mee kampt en waar Standard al mee te maken kreeg", is Filip Joos streng.

"Onze competitie is nu gewoon zwakker dan vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Maar op zich: ook al heb je veel geld en heb je Coucke die dorpen kan kopen en een ijssalon ..."

"Een voetbalploeg blijft nog iets anders. Het is minder een garantie op succes dan bolletjes ijs en panda's. Ergens is het wel goed dat je van niets zeker bent, ook al gaat het over meer dan een blessure of een bal op de paal."

De komende jaren is het aan Anderlecht en de andere topclubs om voor extra competitiviteit te gaan zorgen in de Belgische competitie.