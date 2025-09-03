Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Na vroegtijdig het trainingskamp van de Rode Duivels in Tubeke te hebben verlaten, is Thibaut Courtois weer opgedoken bij de groep in Vaduz. Hij zal gewoon spelen tegen Liechtenstein.

Eerder deze week had Thibaut Courtois de groepstraining eerder verlaten dan gepland, voor de ogen van het publiek. De Belgische keeper liep lichtjes mank.

De training van dinsdag sloeg hij over, een verontrustend teken voor de derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026. Uiteindelijk was de doelman van Real Madrid woensdag wel gewoon aanwezig op de training in Vaduz, op woensdag.



Daags voor de wedstrijd tegen Liechtenstein lijkt hij hersteld van zijn ongemak. Hij is klaar om te spelen en zal dat ook doen.

Tijdens de persconferentie heeft Rudi Garcia alle twijfel weggenomen. De bondscoach bevestigde dat zijn keeper donderdagavond zal spelen.

Verder waren er geen opvallende afwezigen op training bij de Rode Duivels. Tegen Liechtenstein kunnen ze best met een grote score winnen, want een goed doelpuntensaldo kan op het einde van de rit misschien geen overbodige luxe zijn.