Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg verlaat Anderlecht en keert terug naar Ajax. Na moeilijke onderhandelingen werd de definitieve transfer rondgemaakt. In een emotioneel bericht nam hij afscheid van paars-wit en de fans.

Kasper Dolberg heeft zijn transfer helemaal beet: de Deense spits keert terug naar Ajax waar het voor hem allemaal begon. Anderlecht en Ajax voerder heel moeilijke onderhandelingen maar uiteindelijk lukte de deal toch.

De Nederlanders wilden hem eerst huren, met een verplichte aankoopoptie. Dat was niet naar de zin van paars-wit, dat alleen een definitieve transfer wou. Zo is het ook gegaan.

Dolberg kwam in 2023 aan bij Anderlecht en speelde in totaal 96 wedstrijden voor de Brusselaars. Hij kon 44 keer scoren en was goed voor zeven assists. Nu zijn verhaal in België stopt, neemt hij afscheid van Anderlecht. Dat deed hij in een post op Instagram. "Liefste Anderlecht", was zijn opener.

"Twee jaar geleden trok ik naar jullie club, en dat bleek exact de juiste keuze. Nee, we hebben samen geen trofee gewonnen. Hoe graag had ik dat moment met jullie gedeeld."

"Maar we deelden wél veel andere dingen. Passie. Wederzijds respect. Een stad die mijn familie een thuis gaf. Mijn dochters zijn hier geboren. Brussel zal voor ons altijd speciaal blijven."

"Op het einde van de transferperiode kwam de kans om terug te keren naar Ajax. Ik vroeg de club om mee te werken, want zo’n kans kon ik niet laten liggen. Terugkeren naar huis."

"Ik ben heel dankbaar dat Anderlecht dit mogelijk heeft gemaakt. Het toont het respect dat we de afgelopen twee jaar voor elkaar hebben gehad."

"Aan jullie, de fans: bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Amsterdam is niet ver. Kom gerust eens langs. Met dank, Kasper."

