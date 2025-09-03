Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Hoe belangrijk is een sportief directeur met ervaring en een uitgebreid contactenboekje? Wel, laten we eens naar Antwerp kijken, dat na het kampioenenjaar in zwaar financieel water terecht kwam omdat ze zelfbedruipend moesten worden. Marc Overmars heeft dat probleem even opgelost.

Antwerp en de kunst van het verkopen: Marc Overmars heeft er de laatste twee jaar een masterclass in gegeven. Marc Overmars doet bij Antwerp wat hij bij Ajax ook al meesterlijk beheerste: spelers verkopen op het juiste moment, voor het juiste bedrag, en met een maximale return.

Terwijl Antwerp in het kampioenenjaar van 2023 een hallucinant verlies van 46,4 miljoen euro in de boeken zette, hebben de voorbije twee seizoenen de transferinkomsten de club opnieuw ademruimte gegeven.

Topdeals

Met negen uitgaande transfers heeft Overmars (en Sven Jaecques toen Overmars aan de zijlijn stond) maar liefst 115 miljoen euro in de kas gebracht. Van de megadeal met Manchester United voor Senne Lammens (€21 miljoen) tot de verkoop van toptalent Arthur Vermeeren aan Atlético Madrid (€20 miljoen) en het gouden dossier van George Ilenikhena naar Monaco (€18,75 miljoen): Antwerp heeft zijn plaats aan de Europese verkooptafel meer dan verdiend.

Ook deals als Willian Pacho naar Frankfurt (€13,65 miljoen), Gastón Ávila naar Ajax (€12,5 miljoen) en Mandela Keita naar Parma (€11,9 miljoen) tonen dat de sportieve directie er perfect in slaagt om jonge profielen door te schuiven voor absolute topprijzen. Zelfs bredere kernspelers als Jacob Ondrejka (€7 miljoen), Jurgen Ekkelenkamp (€5,35 miljoen) en recent Michel-Ange Balikwisha (€5,2 miljoen) leverden meer op dan velen verwacht hadden.

Dat geld was broodnodig om de put van 2023 te dichten. Sportief ging het uiteraard wat minder gezien het beperkte budget dat overbleef om inkomende transfers te doen. De kern blijft wel op peil door slim te herinvesteren in groeiprofielen en huurdeals.

Inkomend geweer van schouder veranderd

Overmars kiest nu voor een model waarin jonge spelers worden binnengehaald, ontwikkeld, en daarna voor hoge bedragen vertrekken — een strategie die Antwerp stilaan in de categorie van Europese handelsclubs duwt.

Maar één ding is duidelijk: zonder die transfermeesterzet van Overmars was Antwerp vandaag financieel nog dieper in de problemen geraakt. De kunst zal nu zijn om sportieve stabiliteit te combineren met financieel realisme. Want wie de cijfers van 2023 en de recente heropleving naast elkaar legt, ziet: in Deurne-Noord heeft men eindelijk de formule gevonden om rode cijfers om te buigen naar een toekomst met meer zekerheid.