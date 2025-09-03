Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

De machtsverhoudingen bij Anderlecht verschuiven opnieuw, en dat opent de deur voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel volgt de situatie bij zijn club van het hart op de voet en ziet zijn kans om meer invloed te krijgen op de koers van paars-wit.

Lukaku is momenteel in België voor zijn revalidatie en liet achter de schermen al weten dat hij Neerpede, de jeugdopleiding van de club, mee wil helpen uitbouwen. Met het mogelijke vertrek van Wouter Vandenhaute als voorzitter liggen de kaarten gunstiger om ook formeel een rol op te nemen in de structuur van de club.

Een onmiddellijke instap als aandeelhouder lijkt voorlopig niet aan de orde, al sluit niemand het op langere termijn uit. De spits heeft al advies gekregen om voorlopig geen aandelen te kopen, maar zijn emotionele band met Anderlecht zou hem alsnog kunnen overtuigen om kapitaal in te brengen.

Verschueren komt zo goed als zeker terug in één of andere rol

Tegelijk kan Michael Verschueren opnieuw een belangrijke rol gaan spelen. Als vertrouwenspersoon van Coucke en met zijn connecties op de internationale voetbalmarkt kan hij nieuwe investeerders aantrekken, of zelfs zelf een leidende functie binnen de club opnemen.

De combinatie van een betrokken Lukaku en een ervaren Verschueren zou Anderlecht niet alleen sportief, maar ook financieel meer stabiliteit kunnen bieden. Het zou meteen ook een krachtig signaal zijn naar de supporters, die snakken naar duidelijkheid en hoop.

Voorlopig blijft het afwachten tot na de cruciale raad van bestuur van vrijdag. Maar dat Lukaku en Verschueren sleutelspelers kunnen worden in het nieuwe Anderlecht, lijkt meer dan ooit vast te staan.