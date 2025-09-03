Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

KRC Genk, Union SG en Club Brugge kennen de kalender van hun Europese wedstrijden, voor Charleroi en Anderlecht zit het Europees avontuur erop. En dus kon de Pro League ook aan de slag met de kalenders voor de komende maanden.

Het was wachten op een paar zaken alvorens de Pro League haar kalenders kon maken van september tot december. Welke ploegen spelen in Europa en op welke dagen? Club Brugge in de Europa League op donderdag was een heel ander schema geweest dan nu op dinsdagen en woensdag bijvoorbeeld.

Kalender tot winterstop bekend

Maar de puzzel is gelegd. "De kalendercommissie hield in de opmaak maximaal rekening met het programma van de Europees spelende clubs, die tussen twee wedstrijden voldoende rust krijgen. Daardoor waren er eerder al drie duels van speeldag 5 in de Jupiler Pro League uitgesteld."



"KRC Genk - Sporting Charleroi wordt ingehaald op woensdag 17 september (om 20u30), RSC Anderlecht - KAA Gent gaat door op dinsdag 23 september (om 20u30) en Club Brugge - KVC Westerlo werd opnieuw ingepland op woensdag 24 september (om 20u30)", klinkt het op de webstek van de Pro League.

Super Sundays begin oktober en begin november

Alle speeldagen tot en met de winterstop (inclusief kerstvoetbal) zijn inmiddels ingepland. "De volgende Super Sundays van de Jupiler Pro League vinden plaats op speeldag 10, met op 5 oktober Club Brugge - Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht - Standard de Liège, en op speeldag 14, met RSC Anderlecht - Club Brugge en KAA Gent - KRC Genk op 9 november."

"Na twintig speeldagen - met traditioneel het kerstvoetbal op vrijdag 26 en zaterdag 27 december - duiken we de winterstop in van 28 december tot 16 januari 2026."