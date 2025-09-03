Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk, Union SG en Club Brugge kennen de kalender van hun Europese wedstrijden, voor Charleroi en Anderlecht zit het Europees avontuur erop. En dus kon de Pro League ook aan de slag met de kalenders voor de komende maanden.

Het was wachten op een paar zaken alvorens de Pro League haar kalenders kon maken van september tot december. Welke ploegen spelen in Europa en op welke dagen? Club Brugge in de Europa League op donderdag was een heel ander schema geweest dan nu op dinsdagen en woensdag bijvoorbeeld.

Kalender tot winterstop bekend

Maar de puzzel is gelegd. "De kalendercommissie hield in de opmaak maximaal rekening met het programma van de Europees spelende clubs, die tussen twee wedstrijden voldoende rust krijgen. Daardoor waren er eerder al drie duels van speeldag 5 in de Jupiler Pro League uitgesteld."

Lees ook... Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

"KRC Genk - Sporting Charleroi wordt ingehaald op woensdag 17 september (om 20u30), RSC Anderlecht - KAA Gent gaat door op dinsdag 23 september (om 20u30) en Club Brugge - KVC Westerlo werd opnieuw ingepland op woensdag 24 september (om 20u30)", klinkt het op de webstek van de Pro League.

Super Sundays begin oktober en begin november

Alle speeldagen tot en met de winterstop (inclusief kerstvoetbal) zijn inmiddels ingepland. "De volgende Super Sundays van de Jupiler Pro League vinden plaats op speeldag 10, met op 5 oktober Club Brugge - Union Saint-Gilloise en RSC Anderlecht - Standard de Liège, en op speeldag 14, met RSC Anderlecht - Club Brugge en KAA Gent - KRC Genk op 9 november."

"Na twintig speeldagen - met traditioneel het kerstvoetbal op vrijdag 26 en zaterdag 27 december - duiken we de winterstop in van 28 december tot 16 januari 2026."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
9
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
2
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
1
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
11
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
5
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

07:45
Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

06:30
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
15
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

08:01
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
3
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20
OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

23:00
3
Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

07:00
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
25
OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

22:55
50
Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

19:30
Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet'

19:40
18
Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

21:40
Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? Analyse

Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen?

18:40
13
Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

18:20
11
Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

22:30
Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

18:00
8
Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

20:00
15
Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord

Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord

22:00
2
Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

20:10
2
RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

21:00
'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

prKV prKV over OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen YoniVL YoniVL over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' roodwit1880 roodwit1880 over Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder' Negenduuzend Negenduuzend over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent DenC DenC over Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match" See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis Swakke25 Swakke25 over Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal" Joske89 Joske89 over Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen dbr1609 dbr1609 over Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt" Soloria Soloria over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved