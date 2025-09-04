OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler
KAA Gent neemt afscheid van Helio Varela. De flankaanvaller verhuist naar Maccabi Tel Aviv. Een jaar na zijn komst voor 3,12 miljoen levert hij Gent nog 1,7 miljoen euro op.

KAA Gent is nog van een overbodige pion afgeraakt voor het einde van de transferperiode. De club maakte op donderdag bekend dat Helio Varela vertrekt.

De Buffalo's namen afscheid van hun flankaanvaller, die naar Maccabi Tel Aviv trekt in Israël. Het gaat om een definitieve transfer.

Een jaar geleden kwam Varela in Gent aan vanuit Portugal. Destijds maakte hij de overstap van Portimonense voor 3,12 miljoen euro. 

Alleen kon de Kaapverdiër nooit echt zijn stempel drukken bij de Buffalo's. Hij mocht 18 keer het veld op en kon twee keer scoren voor KAA Gent.

Op deze manier vindt de club toch nog een oplossing, al was dit uiteraard niet het gehoopte scenario. Volgens Transfermarkt vangt Gent 1,7 miljoen euro.

KAA Gent
Helio Varela

