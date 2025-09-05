Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits
Word fan van K Beerschot VA! 922

Tweedeklasser Beerschot hoopt na één seizoen opnieuw te kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League. Het hoopt nog enkele versterkingen binnen te halen in de laatste dagen van de transferperiode en zou doorduwen voor een Gambiaanse aanvaller.

Na enkele weken is het tijd voor Beerschot om een eerste balans van het seizoen op te maken. De Ratten zijn nog ongeslagen in de Challenger Pro League, maar staan wel al vier punten achter op de twee leiders in de tweede klasse.

De eerste speeldagen knelde het schoentje bij Beerschot vooral vooraan. Ayouba Kosiah kon vooralsnog niet overtuigen en het blijft wachten op de nog steeds niet speelgerechtigde Arnold Vula. En dus kijkt Beerschot ook naar andere alternatieven.

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zou de tweedeklasser geïnteresseerd zijn in Ebrima Singhateh. Dat is een Gambiaanse aanvaller die op dit moment bij Karvina speelt op het hoogste niveau in Tsjechië.

De 21-jarige Singhateh scoorde dit seizoen op de openingsspeeldag. Vorig seizoen wist hij in alle competities drie keer te scoren. Volgens Tavolieri heeft Beerschot zelfs al een bod neergelegd bij Karvina van 200 duizend euro.

Er zou een contract voor drie seizoenen klaarliggen voor Singhateh. Van een akkoord is wel nog geen sprake. Niet met de club en voorlopig ook niet met de speler. Het blijft dus nog even afwachten of Beerschot in het slot van de mercato een nieuwe aanvaller in huis haalt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Ebrima Singhateh

Meer nieuws

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

18:00
Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

17:40
Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

16:51
OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

16:51
De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

16:30
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
6
Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

15:17
22
Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

14:45
Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

14:30
5
'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

11:20
8
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

14:00
1
Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

13:26
3
De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

13:00
Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

12:40
8
Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

12:20
2
'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

12:00
2
De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
8
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

10:00
7
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
6
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
3
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
5
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
7
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
10
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
8
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
7
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

06:30
18
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
16
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
8
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia P1-0 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 3-2 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 2-2 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 0-1 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 3-1 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 1-0 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 2-0 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 0-1 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 3-2 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 2-3 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-2 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 1-1 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 0-2 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 1-3 Breidablik Breidablik
Servette Servette 1-2* Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 0-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 3-3* Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4-1 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

Oisin Oisin over Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien stefje stefje over 'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B' SeniorClub SeniorClub over 'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel' SeniorClub SeniorClub over Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi Joe Joe over Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen RememberLierse RememberLierse over Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute? RememberLierse RememberLierse over Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden LordJozef LordJozef over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." Joris impe Joris impe over Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam -URKO -URKO over Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved