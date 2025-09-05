Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Tweedeklasser Beerschot hoopt na één seizoen opnieuw te kunnen promoveren naar de Jupiler Pro League. Het hoopt nog enkele versterkingen binnen te halen in de laatste dagen van de transferperiode en zou doorduwen voor een Gambiaanse aanvaller.

Na enkele weken is het tijd voor Beerschot om een eerste balans van het seizoen op te maken. De Ratten zijn nog ongeslagen in de Challenger Pro League, maar staan wel al vier punten achter op de twee leiders in de tweede klasse.

De eerste speeldagen knelde het schoentje bij Beerschot vooral vooraan. Ayouba Kosiah kon vooralsnog niet overtuigen en het blijft wachten op de nog steeds niet speelgerechtigde Arnold Vula. En dus kijkt Beerschot ook naar andere alternatieven.

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zou de tweedeklasser geïnteresseerd zijn in Ebrima Singhateh. Dat is een Gambiaanse aanvaller die op dit moment bij Karvina speelt op het hoogste niveau in Tsjechië.

De 21-jarige Singhateh scoorde dit seizoen op de openingsspeeldag. Vorig seizoen wist hij in alle competities drie keer te scoren. Volgens Tavolieri heeft Beerschot zelfs al een bod neergelegd bij Karvina van 200 duizend euro.

Er zou een contract voor drie seizoenen klaarliggen voor Singhateh. Van een akkoord is wel nog geen sprake. Niet met de club en voorlopig ook niet met de speler. Het blijft dus nog even afwachten of Beerschot in het slot van de mercato een nieuwe aanvaller in huis haalt.