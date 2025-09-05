Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Vandaag kwam de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht in een bijzondere zitting bijeen, na de interne machtsstrijd tussen eigenaar Marc Coucke en voorzitter Wouter Vandenhaute. Die laatste had zijn mandaat ter beschikking gesteld, en de Raad hakte de knoop definitief door.

Het ontslag van Vandenhaute als voorzitter werd unaniem aanvaard. De beslissing treedt onmiddellijk in werking. In een korte verklaring bedankte de club hem voor zijn inzet van de voorbije jaren. Wie hem zal opvolgen, wordt pas later beslist.

Vandenhaute liet weten dat hij zich voorlopig terugtrekt uit de Raad van Bestuur. Op die manier wil hij de gesprekken over de toekomst van de club in alle sereniteit laten verlopen. De belangen van Mauvavie, het vehikel van Coucke en Vandenhaute, worden intussen behartigd door Tomas Van Den Spiegel.

Voorlopig geen andere veranderingen

De operationele leiding blijft in handen van het directieteam: CEO Sports Tim Borguet, CEO Non-Sports Isabelle Vanden Eede en CFO Tim Vanheuverzwijn. Zij rapporteren voorlopig rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en blijven werken binnen de onafhankelijke krijtlijnen die eerder werden vastgelegd.

Na het overlijden van bestuurder Tony De Pauw werd ook een nieuwe naam toegevoegd aan het bestuur. Patrick Vermeulen, jarenlang actief in de Londense financiële sector en vandaag zaakvoerder van Ascot House Advisers, treedt toe. Hij vertegenwoordigt de aandeelhouders Steven Buyse en Michael Lavrysen en staat al meer dan 25 jaar bekend als sympathisant van paars-wit.

Tot slot benadrukte de Raad van Bestuur dat de strategische, structurele en sportieve situatie uitvoerig werd besproken. Ondanks de interne spanningen wil men “kritisch en transparant” blijven werken, met de vastberadenheid om de club verder te versterken richting de toekomst.