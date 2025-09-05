Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft vrijdag een knappe oefenzege geboekt tegen Club Brugge. In een vriendschappelijke wedstrijd op Jan Breydel trok Essevee met 1-2 aan het langste eind.

Het waren meteen de nieuwkomers die het verschil maakten. Al na een kwartier bracht aanwinst Aké de bezoekers op voorsprong, waarna Gavriel er in minuut 37 zelfs 0-2 van maakte.

Club Brugge, dat met veel jeugdspelers aantrad, kon enkel milderen via Diakhon. De Fransman, voor 8,5 miljoen overgekomen, scoorde twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer.

Bij Essevee kreeg doelman Bostyn zijn kans onder de lat na de blunder van Brent Gabriels in Genk. Nog geen Jelle Vossen aan de aftrap, terwijl Nilsson nog van de partij was en dus nog niet richting Turkije vertrok.

Club liet onder meer Siquet, Meijer en Nilsson starten, maar de jonge ploeg kon de achterstand niet meer rechtzetten. Diakhon verzamelde wel nog nuttige speelminuten.

Zulte Waregem trekt zo met vertrouwen richting hervatting van de competitie. Vooral Aké maakte indruk en lijkt een flinke aanwinst te worden voor de ploeg van Essevee.

Club Brugge
Zulte Waregem

