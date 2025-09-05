De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

Joedrick Pupe (28) leeft plots zijn Canadian dream. De ex-speler van Lierse maakte zopas de overstap naar Vancouver Whitecaps in de MLS. Een opmerkelijke stap voor iemand die enkele jaren geleden nog in de amateurreeksen actief was.

Zijn profcarrière begon pas in 2022 bij Lierse, nadat hij vanuit Winkel Sport een zelfgemaakte compilatievideo had doorgestuurd. Nadien groeide hij uit tot een vaste waarde bij Dender, waar hij mee de promotie naar eerste klasse realiseerde. Drie jaar later wacht nu het Amerikaanse avontuur.

Dit keer hoefde Pupe geen video te sturen. “Mijn makelaar kreeg plots telefoon van Vancouver en daarna is alles heel snel gegaan”, vertelt hij in GvA. Van twijfel was er geen sprake: de MLS ziet hij als een aantrekkelijke competitie én Vancouver leek hem de perfecte plek om te voetballen.



Pupe liet zich zelfs adviseren door landgenoot Brecht Dejaegere, die zelf al ervaring in de VS heeft. “Hij zei meteen dat ik deze kans met beide handen moest grijpen. Als je ziet vanwaar ik kom, maakt dat dit allemaal extra speciaal.”

De overstap brengt wel uitdagingen met zich mee. Zijn vriendin blijft voorlopig in België, waar ze een eigen pilatesstudio runt. “Dat is niet evident, maar ze steunt me volledig. Voor hetzelfde loon was ik in België gebleven, maar dit is een unieke kans.”

Intussen woont Pupe al een week in Vancouver. De Bruggeling noemt het een cultuurshock, maar voelt dat hij de juiste keuze maakte. “Ik ben eigenlijk geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer. Dit was voor mij een once in a lifetime.”