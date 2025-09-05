Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup
In de zesde ronde van de Croky Cup stromen de tweedeklassers mee in. Op vrijdagavond kwam onder meer KV Kortrijk in actie. Zij speelden tegen SK Londerzeel.

KV Kortrijk kent een geweldige seizoensstart onder Michiel Jonckheere. De West-Vlamingen wonnen hun eerste vier wedstrijden in de Challenger Pro League en zijn bijgevolg de fiere (gedeelde) leider in het klassement.

Geen competitievoetbal dit weekend, maar wel de start van het bekeravontuur. KV Kortrijk moest dit weekend, net als de andere tweedeklassers, een eerste opdracht volbrengen in de Croky Cup.

Kortrijk bekert verder

Het speelde in de zesde ronde tegen SK Londerzeel uit de tweede amateurafdeling. Kortrijk kende weinig tot geen problemen met zijn tegenstander. Het wist drie keer te scoren en stuurde Londerzeel met 3-0 weer naar huis.

Twee doelpunten werden voor de rust gemaakt. Het waren Van Landschoot en Gueye die raak wisten te treffen. Na de rust kon ook Ogbuehi scoren. Hij legde de eindstand vast.

En zo bekert Kortrijk verder zonder problemen. In de competitie kijkt het komend weekend de beloften van Racing Genk in de ogen. Lukt het de Kortrijkzanen opnieuw om een zege te behalen en hun perfect rapport met een week te verlengen?

KV Kortrijk

