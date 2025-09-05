Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel zal niet de nieuwe hoofdcoach worden van het Nederlandse Twente. Er was nochtans contact tussen de Eredivisie-club en de voormalige trainer van Antwerp, maar die heeft bedankt voor de job.

De Nederlandse club Twente heeft eerder deze week afscheid genomen van hoofdcoach Joseph Oosting. In de zoektocht naar een vervanger kwamen ze onder meer uit bij Mark Van Bommel.

Van Bommel won in ons land de dubbel met Antwerp en nam een seizoen later afscheid van het stamnummer één. In het afgelopen tussenseizoen werd zijn naam regelmatig genoemd bij Anderlecht, maar de Brusselaars gingen uiteindelijk verder met Besnik Hasi.



Van Bommel niet naar Twente

Na eerder actief te zijn geweest bij PSV kon Van Bommel dus zijn terugkeer maken naar zijn vaderland. Maar volgens Het Nieuwsblad heeft de 48-jarige Nederlander vriendelijk bedankt voor het aanbod.

En zo krijgt Twente opnieuw een 'njet' van een grote naam uit het Nederlandse voetbal. Eerder wees ook de onlangs bij Bayer Leverkusen ontslagen Erik Ten Hag de aanbieding van de club uit Enschede af.

Waarom Van Bommel de aanbieding van Twente afwees, is nog niet meteen duidelijk. Zo blijft de Nederlander nog steeds zonder nieuwe job sinds hij er bij Antwerp de brui aan gaf aan het eind van het seizoen 2023-2024.