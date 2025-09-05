Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mark Van Bommel zal niet de nieuwe hoofdcoach worden van het Nederlandse Twente. Er was nochtans contact tussen de Eredivisie-club en de voormalige trainer van Antwerp, maar die heeft bedankt voor de job.

De Nederlandse club Twente heeft eerder deze week afscheid genomen van hoofdcoach Joseph Oosting. In de zoektocht naar een vervanger kwamen ze onder meer uit bij Mark Van Bommel.

Van Bommel won in ons land de dubbel met Antwerp en nam een seizoen later afscheid van het stamnummer één. In het afgelopen tussenseizoen werd zijn naam regelmatig genoemd bij Anderlecht, maar de Brusselaars gingen uiteindelijk verder met Besnik Hasi.

Lees ook... Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Van Bommel niet naar Twente

Na eerder actief te zijn geweest bij PSV kon Van Bommel dus zijn terugkeer maken naar zijn vaderland. Maar volgens Het Nieuwsblad heeft de 48-jarige Nederlander vriendelijk bedankt voor het aanbod.

En zo krijgt Twente opnieuw een 'njet' van een grote naam uit het Nederlandse voetbal. Eerder wees ook de onlangs bij Bayer Leverkusen ontslagen Erik Ten Hag de aanbieding van de club uit Enschede af.

Waarom Van Bommel de aanbieding van Twente afwees, is nog niet meteen duidelijk. Zo blijft de Nederlander nog steeds zonder nieuwe job sinds hij er bij Antwerp de brui aan gaf aan het eind van het seizoen 2023-2024.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

21:40
Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

21:20
Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

14:45
Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

21:00
3
Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

20:50
Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

20:20
Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

20:00
Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

19:40
Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

19:20
Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

19:10
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

18:30
Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

18:10
Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

18:00
Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

17:50
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

16:51
Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

17:40
Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

17:20
OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

16:51
4
De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

16:30
2
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
8
Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

15:17
37
Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

14:30
7
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

14:00
6
Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

13:26
5
De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

13:00
Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

12:40
8
Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

12:20
2
'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

11:20
8
'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

12:00
2
De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
11
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

10:00
7
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Griekenland - Wit-Rusland: 4-0 Limfizzkit Limfizzkit over Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' Limfizzkit Limfizzkit over Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils" Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved