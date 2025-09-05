OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

Het is officieel, Union Saint-Gilloise zet Henok Teklab aan de kant. De linkervleugelspeler sluit zich aan bij OH Leuven.

De aanvaller heeft een contract getekend bij de Leuvenaars tot juni 2027. Deze transfer zou hem meer speeltijd moeten opleveren en hem de kans geven om zijn talent te tonen.

Hij speelde twee seizoenen in het geel-blauw. Hij heeft de titel van Belgisch kampioen, de Beker en de Supercup gewonnen met Union.

In totaal speelde hij 39 wedstrijden, met één doelpunt en drie assists op zijn naam. Zijn enige goal was tijdens de play-offs 2023/2024 tegen Club Brugge, een doelpunt dat de club uit Sint-Gillis "fantastisch" noemde.

Polyvalent

Helaas werd hij gehinderd door blessures en heeft hij weinig gespeeld vorig seizoen. Hij is nu hersteld en klaar voor een nieuwe uitdaging.

"We waren nog op zoek naar een veelzijdige speler om onze kern te versterken, en met Henok hebben we het ideale profiel gevonden. Hij kan op verschillende posities spelen en heeft al laten zien bij Union dat hij op het hoogste niveau kan presteren. Na zijn blessure is hij zeer gemotiveerd om opnieuw zijn waarde te bewijzen in de Jupiler Pro League", legt sportief directeur Gyorgy Csepregi uit.