Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Loïs Openda heeft volledig gefaald tegen Liechtenstein. Een teleurstellende prestatie die op een slecht moment komt, aangezien hij opgeroepen is om Romelu Lukaku de komende maanden in de selectie te vervangen.

Loïs Openda was misschien wel de enige Rode Duivel die een belangrijke rol speelde in een eerder ongevaarlijke verplaatsing naar Liechtenstein. Zonder Romelu Lukaku waren alle ogen gericht op de man die wordt gezien als zijn opvolger... maar die nog steeds op zoek is naar zijn topwedstrijd in het nationale team en slechts 3 keer heeft gescoord in 28 internationale wedstrijden.

Terwijl België sterker werd en uiteindelijk een zeer positieve balans kon voorleggen, faalde Openda opnieuw tegen het nummer 204 van de wereld. "Het was niet gemakkelijk voor Loïs", gaf Rudi Garcia toe, voordat hij zijn spits verdedigde. "Hij had drie verdedigers op zijn nek en we wisten dat ze als blok zouden spelen."



Zal Openda nog steeds basisspeler zijn?

Voor de wedstrijd verzekerde Garcia echter dat zelfs als Batshuayi inderdaad beter paste bij dit soort wedstrijden, de Rode Duivels op training werkten om zich voor te bereiden op dergelijke situaties. Blijkbaar is er nog werk aan de winkel, en Juventus zal zeker willen dat Openda ook vooruitgang boekt in deze rol en niet alleen maar een snelle counter-aanvaller is.

"Hij heeft hard gewerkt, was energiek. En naarmate de wedstrijd vorderde en we hun verdedigers lieten lopen, verloren ze aan snelheid ten opzichte van onze spelers", merkte Garcia op. "De doelpunten vielen uiteindelijk en ik geef er de voorkeur aan dat iedereen kan scoren in plaats van afhankelijk te zijn van onze spits."

Een logische benadering van de coach, die niet zomaar een speler kan afschrijven die waarschijnlijk geraakt is door dit gebrek aan succes in het nationale team. Maar met een zeer gevaarlijke verplaatsing naar Cardiff volgende maand, zal Loïs Openda een stap moeten zetten, want de Rode Duivels zullen zijn tekortkomingen niet altijd collectief kunnen compenseren...