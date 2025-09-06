📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws

Over het mogelijke voetbalpensioen van Dries Mertens is de voorbije weken al veel te doen geweest. Helemaal duidelijk was hij nog niet, al lijkt het er vooralsnog op dat hij de voetbalschoenen aan de haak heeft gehangen.

Dries Mertens is een vrije speler en kan dus nog altijd hier of daar aansluiten als hij nog een verlengd avontuur wil in de voetballerij. Daardoor dat hij voorlopig nog wacht om helemaal de knoop door te hakken over zijn voetbalpensioen.

Op Marktrock zinspeelde hij alvast op het einde. Ondertussen heeft hij misschien wel een doorslaggevend argument 'gekregen' om het rustiger aan te doen naar de toekomst toe.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs verwelkomen Lulu Mertens

Dries Mertens is namelijk met zijn vrouw Kat Kerkhofs de vader geworden van een tweede spruit. Na Ciro Mertens is er nu Lulu Mertens, een dochter dus na de zoon die het koppel enkele jaren geleden al mochten verwelkomen.

Het meisje werd geboren op vrijdag 5 september, zaterdagvoormiddag maakten Kerkhofs en Mertens het nieuws wereldkundig.

Dat deed hij met een boodschap in het Engels, Turks en Italiaans - een echte wereldburger is Mertens. We willen zowel Mertens als Kerkhofs uiteraard een dikke proficiat wensen met de geboorte van hun tweede kindje.