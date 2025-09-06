Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Johan Boskamp leeft ook nog mee met de Rode Duivels, ondanks zijn Nederlandse nationaliteit. Hij heeft dan ook een uitgesproken mening over het probleem in de spits.

De vrees is altijd geweest wat België zou moeten doen als Romelu Lukaku niet beschikbaar is. Wel, in de WK-kwalificatie is het zover. Gezien de kwalitatief matige tegenstanders zou dat nog geen heel groot probleem mogen vormen. Wel is het zaak om dit richting het WK op te lossen en Loïs Openda stelt voorlopig teleur als tweede spits.

Johan Boskamp sprak eerder deze week met Het Belang van Limburg over de Rode Duivels. De interland in Liechtenstein heeft hij niet gezien: hij was met zijn kleindochter in De Kuip naar Nederland - Polen gaan kijken. Wel hoorde hij over de kritiek op Openda en dat verbaasde hem niet. "Niet verrassend tegen een ploeg die zich massaal terugtrekt."



Met De Ketelaere spelen tegen laag blok

Boskamp heeft voor dat type wedstrijd wel een alternatief in gedachten. "Dan ben je beter af met Keteltje (Charles De Ketelaere, red.) in de spits. Openda heeft ruimte nodig." Het is een analyse die vaak aan bod komt. Tegen Kazachstan zal het wedstrijdscenario wellicht niet erg anders zijn. België moet weer een laag blok ontwrichten.

"Dan moet ie Keteltje zetten", is het duidelijke advies van Boskamp voor Garcia. "Die kan een bal bijhouden en lopende mensen bedienen. Saelemaekers zou ik ook eens graag aan de aftrap zien. Die gozer is niet voor niets basisspeler bij AC Milan." Dat zijn dus al twee spelers die Rudi Garcia volgens Boskamp zondag absoluut moet opstellen.

Krijgen Saelemaekers en De Ketelaere hun kans?

Het zijn in elk geval twee spelers die zich in Liechtenstein getoond hebben. De Bruyne mocht blij zijn dat De Ketelaere bij de 0-4 van de bal bleef. Saelemaekers gaf de assist voor de 0-6 van Fofana: dat was meteen de eindstand.