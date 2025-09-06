Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Boskamp leeft ook nog mee met de Rode Duivels, ondanks zijn Nederlandse nationaliteit. Hij heeft dan ook een uitgesproken mening over het probleem in de spits.

De vrees is altijd geweest wat België zou moeten doen als Romelu Lukaku niet beschikbaar is. Wel, in de WK-kwalificatie is het zover. Gezien de kwalitatief matige tegenstanders zou dat nog geen heel groot probleem mogen vormen. Wel is het zaak om dit richting het WK op te lossen en Loïs Openda stelt voorlopig teleur als tweede spits.

Johan Boskamp sprak eerder deze week met Het Belang van Limburg over de Rode Duivels. De interland in Liechtenstein heeft hij niet gezien: hij was met zijn kleindochter in De Kuip naar Nederland - Polen gaan kijken. Wel hoorde hij over de kritiek op Openda en dat verbaasde hem niet. "Niet verrassend tegen een ploeg die zich massaal terugtrekt."

Lees ook... Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Met De Ketelaere spelen tegen laag blok

Boskamp heeft voor dat type wedstrijd wel een alternatief in gedachten. "Dan ben je beter af met Keteltje (Charles De Ketelaere, red.) in de spits. Openda heeft ruimte nodig." Het is een analyse die vaak aan bod komt. Tegen Kazachstan zal het wedstrijdscenario wellicht niet erg anders zijn. België moet weer een laag blok ontwrichten.

"Dan moet ie Keteltje zetten", is het duidelijke advies van Boskamp voor Garcia. "Die kan een bal bijhouden en lopende mensen bedienen. Saelemaekers zou ik ook eens graag aan de aftrap zien. Die gozer is niet voor niets basisspeler bij AC Milan." Dat zijn dus al twee spelers die Rudi Garcia volgens Boskamp zondag absoluut moet opstellen.

Krijgen Saelemaekers en De Ketelaere hun kans?

Het zijn in elk geval twee spelers die zich in Liechtenstein getoond hebben. De Bruyne mocht blij zijn dat De Ketelaere bij de 0-4 van de bal bleef. Saelemaekers gaf de assist voor de 0-6 van Fofana: dat was meteen de eindstand.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
AC Milan
Atalanta
Johan Boskamp
Alexis Saelemaekers
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
2
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
1
Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

21:20
Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

20:30
2
De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

19:00
Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

22:45
'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

19:30
'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

22:45
Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

16:30
Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

22:25
Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

22:00
Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

21:00
Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

20:45
Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

20:00
Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

18:45
1
Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

09:00
9
🎥 📷 Celine Van Ouytsel vindt liefde bij collega-Antwerpsupporter: DIW komt met passend antwoord De derde helft

🎥 📷 Celine Van Ouytsel vindt liefde bij collega-Antwerpsupporter: DIW komt met passend antwoord

18:00
Done deal: KV Mechelen haalt winger op bij Nederlandse topclub

Done deal: KV Mechelen haalt winger op bij Nederlandse topclub

17:30
4
Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien"

Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien"

17:00
2
OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

16:58
6
📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws De derde helft

📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws

14:30
1
Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

16:00
2
Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

15:30
5
Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

15:00
Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

08:20
2
BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

14:00
3
'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

13:30
1
KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

13:00
11
🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

12:20
1
Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

12:00
19
Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

11:00
PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

11:20
Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

10:30
9
Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

10:00
3
Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

09:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 2
Cremonese Cremonese 3-2 Sassuolo Sassuolo
Lecce Lecce 0-2 AC Milan AC Milan
Parma Parma 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 1-0 Como Como
Napoli Napoli 1-0 Cagliari Cagliari
Pisa Pisa 0-1 AS Roma AS Roma
Genoa Genoa 0-1 Juventus Juventus
Torino Torino 0-0 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Udinese Udinese
Lazio Lazio 4-0 Hellas Verona Hellas Verona

Nieuwste reacties

Whim Sickle Whim Sickle over Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs Shooters Shooters over Belisia Bilzen - KSC Lokeren: 1-1 FCBalto FCBalto over KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it" Boktor Boktor over Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent LordJozef LordJozef over Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia S-Side S-Side over BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor Green kill Green kill over Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook" Boktor Boktor over Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien" Gewoon Kris Gewoon Kris over Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved