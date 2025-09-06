Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Muzamel Rahmat
| 9 reacties
Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Michal Skoras zal een opvallende transfer maken. De 25-jarige Poolse winger zal naar KAA Gent trekken.

Michal Skoras maakt geen deel meer uit van de plannen van Nicky Hayen. Op 25-jarige leeftijd moet de Poolse vleugelspeler een uitweg vinden om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Nu lijkt hij op weg naar KAA Gent. Er is een akkoord bereikt volgens Het Nieuwsblad. Het enige wat nog rest, is het goedkeuren van de medische tests voordat de transfer officieel kan gemaakt worden.

Lees ook... KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

Skoras kwam in 2023 nog voor zes miljoen euro toe bij Club. Uiteindelijk heeft hij deze investering niet waargemaakt. Ook dit seizoen zou hij niet aan bod komen.

Hij heeft nog een contract bij Club Brugge tot 2027. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro volgens Transfermarkt. 

Voor blauw-zwart is dit een verlies op financieel vlak, maar toch ook een bevrijding. Skoras kan zich nu bij de rivaal proberen te bewijzen.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Michal Skoras

Meer nieuws

KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

13:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Skoras

12:00
'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

13:30
🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

12:20
PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

11:20
Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

11:00
Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur'

Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur'

10:00
2
Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

10:30
8
Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

09:30
6
OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

08:40
Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

09:00
8
🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

07:00
1
Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

08:00
2
Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

07:40
3
Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

08:20
1
'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

07:20
Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

07:50
1
Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

06:30
1
Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

21:40
6
Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

22:50
Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

22:40
Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

22:30
Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

21:20
6
Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

20:50
19
Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

22:00
1
Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

21:00
6
Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

21:25
1
Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

20:20
1
Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

19:20
Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

20:00
Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

19:40
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

18:30
1
Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

19:10
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
10
Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

18:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent Joris impe Joris impe over Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken" Dog3 Dog3 over Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union Joris impe Joris impe over Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie De pirre De pirre over KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." Joris impe Joris impe over Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur' Impala Impala over Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved