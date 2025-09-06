Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Michal Skoras zal een opvallende transfer maken. De 25-jarige Poolse winger zal naar KAA Gent trekken.

Michal Skoras maakt geen deel meer uit van de plannen van Nicky Hayen. Op 25-jarige leeftijd moet de Poolse vleugelspeler een uitweg vinden om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Nu lijkt hij op weg naar KAA Gent. Er is een akkoord bereikt volgens Het Nieuwsblad. Het enige wat nog rest, is het goedkeuren van de medische tests voordat de transfer officieel kan gemaakt worden.



Skoras kwam in 2023 nog voor zes miljoen euro toe bij Club. Uiteindelijk heeft hij deze investering niet waargemaakt. Ook dit seizoen zou hij niet aan bod komen.

Hij heeft nog een contract bij Club Brugge tot 2027. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Voor blauw-zwart is dit een verlies op financieel vlak, maar toch ook een bevrijding. Skoras kan zich nu bij de rivaal proberen te bewijzen.