Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

Wouter Vandenhaute is niet langer voorzitter van Anderlecht. Onder druk van de supporters moest hij opstappen. Johan Boskamp noemt de manier waarop het gebeurde een lachertje.

Wouter Vandenhaute is niet langer de voorzitter van Anderlecht. Hij werd een lange tijd onder vuur genomen door de supporters. Enorm vaak klonk het "Wouter, buiten". Nu kregen ze wat ze wilden.

"Het zat eraan te komen. De situatie was niet langer houdbaar", beseft ook Johan Boskamp, bij Het Belang van Limburg. "Maar de manier waarop was toch weer een lachertje. Met dat berichtje van Coucke op Instagram, net voor de wedstrijd op Union."

"Dat slaat toch helemaal nergens op?! Maar goed, Coucke heeft zijn slag thuisgehaald. Woutertje is moeten opzouten onder druk van de supporters. Terecht of niet? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen", gaat hij verder.

Boskamp wijst op Coucke die spelers bij KV Oostende ging halen

Of de fans gelijk hadden met het viseren van Vandenhaute zal de toekomst moeten uitwijzen. Er was en is in ieder geval heel wat mis bij de club. Dat ziet ook Johan Boskamp. "Weet je, ik heb respect voor iedereen. Maar om een instituut als Anderlecht goed te kunnen leiden, moet je een feeling hebben met die club."

"Het is precies dat wat ik nu al jaren mis. Anderlecht is Anderlecht niet meer. En dat is echt niet alleen de schuld van Vandenhaute. Het is begonnen met Anderlecht dat zes spelers van Oostende binnenhaalde. Dus in plaats van de zwarte piet elke keer door te schuiven naar een ander, zou Coucke beter eens in de spiegel kijken", besluit Boskamp.