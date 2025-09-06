Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

Naast de interlands is dit ook het weekend voor voetbal in de Beker van België. RWDM, Beveren, Patro, Lokeren, Francs Borains en Eupen waren vastberaden om zich niet te laten verrassen. Een overzicht.

Dessel - RWDM Brussels

Dessel - RWDM was een aantrekkelijke affiche en de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek dreigde een blamage op te lopen in de beker. De bezoekers keken tegen een dubbele achterstand aan. Simbakoli zette met een hattrick de scheve situatie op zijn eentje recht. Segovia maakte er nog 2-4 van.

Ninove - Francs Borains

Francs Borains had het bij het bezoek aan Ninove niet onder de markt: de ploeg van Igor de Camargo stond bij de rust 1-0 in het krijt. Het werd daarna alleen nog maar erger voor de nummer 9 uit de Challenger Pro League. Ninove liep verder uit, de aansluitingstreffer kwam te laat. Eindstand 2-1: exit Francs Borains.

Hoogstraten - SK Beveren

Beveren kon in Hoogstraten bewijzen dat het ook zonder de naar KV Mechelen vertrokken Servais succesvol kon zijn. Dat viel niet mee: bij de rust was het nog 0-0. Met goals van Najim, Van Hecke en Ertürk klaarden de Leeuwen na rust alsnog de klus: ze wonnen met 1-3.

Oudenaarde - Patro Eisden

Patro kwam de laatste dagen in het nieuws met een uitspraak van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal waar Stijn Stijnen not amused over was. Die zorgen konden even naar de achtergrond verwezen worden door zich te kwalificeren in de beker. Het werd geen vlekkeloze avond, maar Patro won wel met 1-2.

Belisia-Bilzen - Lokeren

Sporting Lokeren ging op bezoek bij Belisia-Bilzen en had daar absoluut geen overschot. Lokeren leek aan één doelpunt genoeg te hebben om verder te bekeren, maar slikte in het slot nog de gelijkmaker. De gevolgen waren niet min: Lokeren sneuvelde na de strafschoppenreeks.

Eupen - Borsbeke

Eersteprovincialer Borsbeke schreef tot dusver hét bekersprookje bij uitstek. Dat is ten einde gekomen aan de Kehrweg, al verweerde Borsbeke zich opnieuw kranig. Eupen vond één keer toch het gaatje en plaatste zich voor de volgende ronde.