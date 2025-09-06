Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk
Malick Fofana greep zijn kans tegen Liechtenstein en maakte indruk met zijn acties. Bij Lyon oogst de jonge Rode Duivel veel respect, zo benadrukt ploegmaat Clinton Mata.

Tegen Liechtenstein kregen heel wat Rode Duivels de kans om zich te tonen. Een speler die van de moment gebruik maakte was Malick Fofana. Hij scoorde meteen ook zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg.

De flankaanvaller van Olympique Lyon maakte indruk met zijn dribbels en acties. Hij haalde vaak de achterlijn terwijl bij iedere actie duidelijk werd dat hij ook genoeg vechtlust heeft. 

Lees ook... Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Clinton Mata, die we in België nog kennen van bij Club Brugge en KRC Genk, heeft ook niets dan mooie woorden voor onze landgenoot. De twee spelen samen bij Lyon.

Nu al de nachtmerrie van Ligue 1-verdedigers

"Malick krijgt veel respect in Frankrijk", zegt Mata volgens Het Laatste Nieuws. "Alle verdedigers hebben schrik van hem. Kijk naar onze laatste match tegen Olympique Marseille. Als Malick van het veld gaat, zijn we niet meer dezelfde ploeg."

"Hij is een intelligente speler. Il est fort, le petit. Die kleine is sterk. En enorm snel. Dankzij zijn snelheid en gestalte kan hij er zo ‘onderdoor’ duiken. Het is heel moeilijk om tegen hem te verdedigen. Als je hem tijd geeft om de bal te controleren en weg te draaien, dan ben je eraan", besluit Mata.

