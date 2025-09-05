Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Doelpuntenmaker tijdens zijn eerste basisplaats en een constante gesel voor de defensie: Malick Fofana schitterde tegen Liechtenstein. Opvallend: dat deed hij met de scheenbeschermers van een teamgenoot.

België had donderdagavond geen kind aan Liechtenstein. In hun derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 wonnen de Rode Duivels met 0-6. Een wedstrijd die van begin tot eind werd beheerst door onze landgenoten.

Als er één speler is die indruk heeft gemaakt, is het wel Malick Fofana. In zijn eerste basisoptreden leverde de jonge vleugelspeler een prestatie vol energie en dribbels. Hij scoorde zijn allereerste doelpunt voor de nationale ploeg.



Scheenbeschermers van Moreira

Naast de sportieve prestatie schuilt er een grappig verhaal achter zijn basisdebuut. Fofana moest spelen met de scheenbeschermers van zijn teamgenoot Diego Moreira, omdat zijn eigen koffer niet op tijd was aangekomen.

"Ik moest zijn scheenbeschermers lenen, gelukkig waren ze groot genoeg voor mij", vertrouwde Fofana toe aan de microfoon van Sporza. Een anekdote dieeen glimlach toverde op het aangezicht van zowel spelers als journalisten.

Zelfs Rudi Garcia kon wel lachen om het voorval: "Als hij bijgelovig is, zal hij altijd willen spelen met de scheenbeschermers van Diego Moreira", grapte de bondscoach. Komende zondag zal hij vermoedelijk toch met zijn eigen bescherming spelen tegen Kazachstan.