Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

De Unionisten waren op zoek naar een ervaren speler om hun U23 te begeleiden. Ze hebben hem gevonden in de persoon van Jordan Botaka, die we nog kennen in de Jupiler Pro League na passages bij STVV, Gent en Charleroi.

Doet de naam Jordan Botaka nog een belletje rinkelen? Op 32-jarige leeftijd heeft deze flankspeler, opgeleid bij Anderlecht, Lokeren en Club Brugge, Belenenses verlaten en is hij vervolgens naar Excelsior gegaan. Daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij speelde bij Leeds en Charlton Athletic. Via de connecties van Roland Duchâtelet belandde hij in België, namelijk in Sint-Truiden.

Daar maakte hij best wel indruk op het Belgische publiek. Botaka speelde 110 wedstrijden voor de Kanaries (18 doelpunten, 14 assists) en versierde vervolgens een transfer naar KAA Gent, waar hij minder speelde (15 wedstrijden). Na uitleenbeurten aan Charleroi (11 wedstrijden) en Fortuna Sittard, verliet Botaka België voor Israël, waar hij uitkwam voor Ironi Tiberias, Jerusalem en FC Ashdod.

Union-beloften matig begonnen in Nationale

Nu keert hij terug naar België, maar niet naar de Jupiler Pro League. Jordan Botaka heeft namelijk getekend bij Union Saint-Gilloise en zal het shirt van het U23-team dragen in de Eerste Nationale. Hij heeft een contract van twee jaar getekend in het Dudenpark en zal de jonge Unionisten helpen. Zij begonnen aan de competitie met 1 op 6.

Botaka is een ervaren versterking voor USG U23. Naast meer dan 120 wedstrijden in de Jupiler Pro League, heeft hij 24 interlands gespeeld voor het nationale team van de Democratische Republiek Congo. Zijn laatste selectie dateert uit 2021. Botaka is geboren in de Congolese hoofdstad Kinshasa en heeft ook roots in Nederland.

Geen nieuwe Castro-Montes

Voor Union SG is zijn komst een handige oplossing. Hij is niet de eerste ex-Gentenaar die bij Union belandt: Alessio Castro-Montes is ook zo'n voorbeeld. Bij hem ging het echter om een rechtstreekse transfer van Gent naar Union. Castro-Montes ontpopte zich natuurlijk tot sleutelfiguur voor het eerste team van USG, om dit tussenseizoen de stap te zetten naar de Bundesliga.