De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

Zondagavond zullen de Rode Duivels Kazachstan verwelkomen in het Lotto Park. De UEFA heeft de scheidsrechter die de wedstrijd zal leiden bekendgemaakt. En die brengt niet meteen goede herinneringen naar boven.

Het Lotto Park maakt zich klaar voor het duel van de Rode Duivels tegen Kazachstan. Ook de scheidsrechter voor deze kwalificatiewedstrijd van de Belgen in een aantal dagen is ondertussen door de UEFA bekendgemaakt.

Het is Radu Petrescu die de wedstrijd in goede banen zal proberen te leiden. Hij is een 42-jarige Roemeense scheidsrechter die actief is sinds 2007 en sinds 2012 ook internationale wedstrijden fluit.



Lees ook... Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

De inwoner van Boekarest heeft de Rode Duivels al eerder gefloten in Brussel. Dit gebeurde afgelopen november toen de Rode Duivels, toen nog onder Domenico Tedesco, met 0-1 verloren van Italië tijdens een Nations League-wedstrijd.

Club Brugge heeft wel goede herinneringen aan Petrescu

Op clubniveau verwelkomde Charleroi Petrescu al eens op Mambourg en ook zij verloren toen. Dat was in 2015 tegen Zorya Lugansk, tijdens de derde voorronde van de Europa League. Petrescu was ook de scheidsrechter bij de 5-0 nederlaag van Antwerp tegen FC Barcelona, bijna twee jaar geleden.

Club Brugge en KAA Gent hebben dan weer wel een positieve herinnering aan de scheidsrechter uit Roemenië. Club won met 3-0 van Molde in de achtste finale van de Conference League in maart 2024. Petrescu leidde ook de overwinning van AA Gent tegen de Oekraïense club Oleksandriya in december 2021.