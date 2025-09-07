En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Croky Cup stonden dit weekend de wedstrijden in de 1/32e finales op het programma. Wie dit weekend kon winnen, is meteen verzekerd van een wedstrijd tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. En dus stond er ook meteen veel op het spel voor de diverse teams.

Eerder dit weekend waren Lokeren en Francs Borains al verrassend genoeg uitgeschakeld geraakt als teams uit de Challenger Pro League en op zondag viel er nog een slachtoffer.

Ook Lommel is er - net als vorig jaar - niet bij in de zestiende finales. Deze keer liepen ze een blauwtje in Knokke. De kustbewoners wisten het te halen met het kleinste verschil: 1-0.

Wie het wél goed deed was Club Luik. Zij hadden in eigen huis weinig moeite om Gullegem naar huis te sturen, want het werd liefst 5-1.

Lierse en Olympic Charleroi wél naar de zestiende finales

Ook Lierse mag als team uit de Challenger Pro League naar de volgende ronde. Zij haalden het met 0-2 bij Merelbeke, genoeg om de volgende ronde te gaan halen.

Olympic Charleroi van zijn kant won op Mambourg met 3-1 van Brainois en is zo ook door naar de volgende ronde. Alle resultaten uit de 1/32e finales nog een keertje op een rijtje: 

 Ronde 6
05/09 20:30 Houtvenne Houtvenne 0-2 Seraing Seraing
05/09 20:30 Virton Virton 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
06/09 19:30 Dessel Sport Dessel Sport 2-4 RWDM Brussels RWDM Brussels
06/09 20:00 Ninove Ninove 2-1 Francs Borains Francs Borains
06/09 20:00 Hoogstraten Hoogstraten 1-3 SK Beveren SK Beveren
06/09 20:00 Belisia Bilzen Belisia Bilzen P1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
06/09 20:00 Tubeke Tubeke 2-1 RFC Wetteren RFC Wetteren
07/09 16:00 KFC Merelbeke KFC Merelbeke 0-2 Lierse SK Lierse SK
07/09 16:00 Knokke Knokke 1-0 Lommel SK Lommel SK

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Lommel SK
Knokke

Meer nieuws

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

18:30
Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

18:00
2
Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

17:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

16:30
Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

17:00
Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

16:45
Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

16:30
Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

16:00
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
3
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
3
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

13:30
3
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
3
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
2
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7
Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

10:00
1
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

09:00
Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

08:40
Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

08:20
11
Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

07:00
Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

06:30
6
'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

22:45
Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
6
Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

22:00
Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

22:30
Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

22:25
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp Jasperd Jasperd over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar DKMA DKMA over Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar harley1000 harley1000 over Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over België - Kazachstan: - roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst JaKu JaKu over 🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout Andreas2962 Andreas2962 over De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan Andreas2962 Andreas2962 over Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved