En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

In de Croky Cup stonden dit weekend de wedstrijden in de 1/32e finales op het programma. Wie dit weekend kon winnen, is meteen verzekerd van een wedstrijd tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. En dus stond er ook meteen veel op het spel voor de diverse teams.

Eerder dit weekend waren Lokeren en Francs Borains al verrassend genoeg uitgeschakeld geraakt als teams uit de Challenger Pro League en op zondag viel er nog een slachtoffer.

Ook Lommel is er - net als vorig jaar - niet bij in de zestiende finales. Deze keer liepen ze een blauwtje in Knokke. De kustbewoners wisten het te halen met het kleinste verschil: 1-0.

90+6' |1-0| LSK verliest met 1-0 van Royal Knokke FC. Hiermee eindigt het avontuur in de Croky Cup opnieuw na één wedstrijd. Volgende week zal er revanche genomen moeten worden in de Limburgse Derby tegen Patro Eisden. Hopelijk zien we jullie daar! #KFCLOM #OurNature #CrokyCup — Lommel SK (@LommelSKOff) September 7, 2025

Wie het wél goed deed was Club Luik. Zij hadden in eigen huis weinig moeite om Gullegem naar huis te sturen, want het werd liefst 5-1.

Lierse en Olympic Charleroi wél naar de zestiende finales

Ook Lierse mag als team uit de Challenger Pro League naar de volgende ronde. Zij haalden het met 0-2 bij Merelbeke, genoeg om de volgende ronde te gaan halen.

Olympic Charleroi van zijn kant won op Mambourg met 3-1 van Brainois en is zo ook door naar de volgende ronde. Alle resultaten uit de 1/32e finales nog een keertje op een rijtje: