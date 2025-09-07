Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"
Foto: © photonews

België tegen Kazachstan. Het brengt voor menig voetballiefhebber herinneringen naar boven uit een tijd dat we ons maar moeilijk konden onderscheiden van dat soort tegenstanders. Voor Marvin Ogunjimi brengt het vooral leuke herinneringen naar boven.

Zondagavond kijken de Rode Duivels Kazachstan in de ogen in het Lotto Park van Anderlecht. Een nieuwe opdracht in het tweeluik dat onze nationale ploeg moet zien tot een goed einde te brengen.

Ogunjimi scoorde twee keer tegen Kazachstan

Voor Marvin Ogunjimi zal Kazachstan altijd een positieve herinnering blijven. De voormalige international debuteerde in het shirt van de Rode Duivels tegen Kazachstan en wist meteen tweemaal te scoren in een 0-2 zege.

Lees ook... Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

In Sudinfo keert Ogunjimi nog eens terug op die mooie avond in Astana: "Het stadion in Astana was indrukwekkend. We moesten op kunstgras spelen. Eden Hazard zei na de match lachend tegen mij: ‘Jij bent de koning van de avond’. Die zin ben ik nooit vergeten."

Ondertussen zijn we vijftien jaar later en hoeven de Rode Duivels weinig te vrezen van Kazachstan. Toch laten ze zich best niet in slaap wiegen, want Kazachstan kwam zowel tegen Noord-Macedonië als tegen Wales behoorlijk voor de dag, weliswaar twee keer in een thuiswedstrijd.

Met een zege springen de Belgen over Wales naar de tweede plaats in kwalificatiegroep J. Bij een gigantische stunt van Liechtenstein op het veld van Noord-Macedonië kunnen de Rode Duivels vanavond zelfs al de leiding overnemen in de groep. Afspraak om 20u45!

Volg België - Kazachstan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

