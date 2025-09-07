PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

Bij Paris Saint-Germain heerst grote onbegrip over hoe de Franse nationale ploeg is omgegaan met Ousmane Dembélé en Désiré Doué. Beide aanvallers raakten geblesseerd tijdens de interlands.

Dembélé liep vrijdagavond een hamstringblessure op en staat minstens zes weken aan de kant. Doué heeft een kuitblessure en is ongeveer vier weken niet inzetbaar. De blessures kwamen tijdens het met 0-2 gewonnen duel tegen Oekraïne.

Volgens Franse media had PSG de nationale ploeg bij de start van de interlandperiode al geïnformeerd dat beide spelers niet volledig fit waren. Doué werd halverwege de wedstrijd vervangen, terwijl Dembélé in de 81ste minuut uitviel.

Ze waren al niet fit

PSG stuurde zondag een officieel statement: de club dringt aan op een nieuw communicatieprotocol tussen clubs en de Franse bond, waarbij de gezondheid en medische ondersteuning van spelers de hoogste prioriteit moet hebben.

De club vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Didier Deschamps de aanvallers toch liet spelen. “We hebben concrete medische informatie gedeeld over het risico op blessures, maar onze aanbevelingen werden niet opgevolgd. Het gebrek aan communicatie is onacceptabel”, klinkt het.

Deschamps reageerde eerder dat Doué zelf op speeltijd aandrong. Hij benadrukt dat risico’s altijd bestaan wanneer een speler het veld betreedt, en dat PSG’s reactie begrijpelijk is. “Alleen op de bank is er nul risico”, aldus de bondscoach.